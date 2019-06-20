Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala tüm futbol dünyasını yasa boğmuştu. Arjantinli futbolcunun yanı sıra pilot David Ibbotsun'ın da ölümüyle sonuçlanan kaza ile ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Britanya polisi, 64 yaşındaki şüpheli bir şahsın kasıtsız adam öldürme suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Dorset Karakolu'nun müfettişi Simon Huxter ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yürüttüğümüz soruşturmanın bir parçası olarak herhangi bir suç şüphesi olup olmadığını değerlendiriyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Kuzey Yorkshire bölgesinden 64 yaşındaki bir adamı kanuna aykırı davranış sonucu kasıtsız adam öldürme şüphesiyle göz altına aldık. Kendisi sorularımıza yanıt verdikten sonra serbest bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Ada'da yayım yapan The Times gazetesi ise bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberde söz konusu kişinin düşen uçağı kullanmaktan son anda vazgeçen ve böyle bir uçuş için yetkisi olmadığı hâlde görevi Ibbotson'a devreden David Henderson olduğunu yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haber