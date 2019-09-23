Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, geçtiğimiz Ocak ayında Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği özel uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybetmiş ve tüm dünyayı yasa boğmuştu. 28 yaşındaki futbolcunun trajik ölümü sonrası morgdaki görüntülerine izinsiz bir şekilde ulaşan CCTV çalışanlarıyla ilgili görülen davada ise bugün karar çıktı.

İngiltere'deki Swindon Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu kanalın 62 yaşındaki müdürü Christopher Ashford'ı 5 ay, Sala'nın cansız bedenine ait görüntüleri internet ortamında paylaşan 49 yaşındaki çalışanı Sherry Bray'iyse 14 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemede hem Ashford hem de Bary, kendilerine isnat edilen suçları işlediklerini kabul etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler