Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'nın yeni takımına gitmek için bindiği uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve enkazdan bir de ceset çıkmıştı.

Futbol dünyası bu acı olayın şokunu henüz üzerinden atamamışken Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC, Nantes yönetiminin Sala'nın satışından kazandığı 17 milyon euroluk bonservisin ödenmesi için girişimlerde bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Nantes'ın bu hamlesinin ardından Cardiff kulübünün Arjantinli futbolcunun bonservisini ödeyip ödemeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Premier Lig ekibinin Türk başkanı Mehmet Dalman konuyla ilgili olarak L'Equipe'e konuştu.

6 milyon euroluk fatura!

Dalman, Nantes'ın kendilerine Sala'nın bonservisinin ilk taksidi için 6 milyon euroluk bir fatura gönderdiğini doğrularken "Oyuncunun ailesine duyduğumuz saygı gereği bu konuda yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki futbol adamı, Cardiff'in bonservisi ödeyip ödemeyeceğiyle ilgili soruya ise "Kulübümüzün parayı ödemeyeceğine yönelik bir açıklama yaptığını sanmıyorum." şeklinde yanıt verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler