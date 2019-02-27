Nantes'tan yeni takımı Cardiff City'e gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi'nde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenip ödenmeyeceği büyük tartışma konusu olmuştu.

Fransız kulübünün 17 milyon euroluk bonservisin ilk taksiti için Cardiff'e gönderdiği faturanın süresi ise bugün doluyor. Nantes'ın Cardiff'e 20 Şubat'a kadar tanıdığı süre iki tarafın anlaşmasıyla 1 hafta daha uzatılmış ancak Premier Lig ekibinden henüz ödeme gelmemişti.

Şayet Cardiff City yönetimi, gün içinde talep edilen ödemeyi gerçekleştirmezse Nantes'ın konuyu FIFA'ya taşıma ihtimali bulunuyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler