Emiliano Sala'nın içinde bulunduğu uçağın enkazına ulaşılmasının saatler sonrasında oyuncunun bir arkadaşı olan Maximiliano Duarte tarafından inanılması zor bir iddia ortaya atıldı.

Duarte, Sala'nın uçağa binmemesini istediğini, Emiliano'nun da hiçbir zaman o uçağa binme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Duarte, "Tüm sorumluluk Willie McKay'de yani Sala'nın menajerindedir. Sala'nın uçağa binmesini o istedi ama kendisi binmedi. Bunun arkasında büyük bir gerçeklik var" dedi.

Haberin fotoğrafları için tıklayın ARA TRANSFER - 2019 ocak ayı resmen biten transferler!