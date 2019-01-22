Emiliano Sala kimdir? Sala, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

Dünya futbolunda Emiliano Sala şoku yaşanıyor. Kısa süre önce Nantes'dan Cardiff City’ye transfer olan oyuncuyu taşıyan uçaktan haber alınamıyor. Nantes'tan Cardiff'e yola çıkan uçakğın hava kontrol kulesiyle temasının kesildiği açıklandı. Peki, Emiliano Sala kimdir? Hangi takımda oynuyor? İşte Emiliano Sala ile ilgili bilinmeyenler ve detaylar...

Emiliano Sala kimdir?

31 Ekim 1990 doğumlu Emiliano Sala Arjantin'in Cululu las Colonias kentinde dünyaya geldi. 1.87 boyundaki forvet son olarak Fransız ekibi Nantes forması giyiyordu.

Emiliano Sala profesyonel kariyerine Bordeaux'ta başladı. Daha sonra sırasıyla kiralık olarak Niort, Caen formaları giydi. Golcü oyuncu 2015 yılında ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nantes'a transfer oldu.

Nantes'da çıkışa geçti!

2015-2016 sezonu 35 maçta 6 gol, 3 asist. 2016-2017 sezonu 39 maçta 15 gol, 4 asist, 2017-2018 sezonu 38 maçt 14 gol, 4 asist ve 2018-2019 sezonu ilk yarısında 21 maçta 13 gollük bir performans sergiledi.

Arjantinli futbolcunun Nantes performansı onun değerini katladı. Premier League ekibi Cardiff City kısa süre önce 17 milyon Euro ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

28 yaşındaki futbolcu Cardiff City ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

Sala Nantes'daki arkadaşları ile böyle vedalaşmıştı...