Sala, 21 Ocak'ta yeni takımına katılmak üzere havalanmış, ancak uçak radardan kaybolmuştu. Yapılan aramalarda uçağın enkazına ulaşıldı.Manş Denizi'nde düşen uçaktan çıkarılan cesedin genç futbolcuya ait olduğu açıkladı. Peki, Emiliano Sala kimdir, kaç yaşında? İşte Emiliano Sala'nın bilinmeyenleri...

Emiliano Sala kimdir?

Bordeaux, Orléans, Niort, Caen ve Nantes takımlarında forma giyen Emiliano Sala, son olarak Cardiff City'e transfer olmuştu. İşte, Emiliano Sala'nın biyografisi...

Tam adı Emiliano Raul Sala olan futbolcu, 31 Ekim 1990 tarihinde Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.

Arjantinli forvet Emiliano Sala geçtiğimiz günlerde Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı. İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.

Sala, Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol atmıştı.

Cardiff'e giderken uçak düştü!

Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu. Uçakta Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi. Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.

Sala'nın cesedi bulundu!

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

Sala, Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

Sala'yı taşıyan uçak neden düştü?

The Piper Malibu N264DB model 7 kişi kapasiteli özel uçakta sadece kaptan David Ibbotson ve futbolcu Sala bulunuyordu. 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden havalanan uçak, akşam 7:15 sularında tüm sinyallerini kaybetti. Kaptan ve futbolcuyu canlı bulma çalışmaları 3 gün sürdü ve sonuç alınamadı. Ardından düzenlenen kampanyalar sonucunda deniz araştırmacısı David Mearns bir arama daha başlattı. Hava Kazaları Araştırma Enstitüsü (AAIB) kazaya neyin sebep olduğunu araştırmaya çalıştı. Sonuçlar kesin olmamakla birlikte kazaya sebep olan şeyin kötü hava şartları olduğu belirtiliyor.

Havacılık Mühendisi Jorge Polanco, Arjantin basınından TyC Sports'a verdiği demeçte Manş Denizi'nde kış ayında gece yolculuğunun tehlikesinden şöyle bahsediyor: "Kötü havada, geceleyin Manş Denizi üzerinden tek motorlu bir araçla geçmek tam bir çılgınlık. The Piper Malibu mükemmel bir tek motorlu, yedi kişi kapasiteli hava aracı. Öte yandan bu uçuşun gece vakti yapılması beni şaşırttı. Avrupa'da bu tarihlerde kış mevsimi var." "Manş Denizi'nde bu mevsimde gece uçmak, Antartika üzerinde bu kadar küçük bir uçakla havalanmaktan farksız bir durum. Buzlanmadan dolayı gerçekleşen hasar sonucunda motor durmuş olabilir. Bence bununla alakalı bir durum meydana geldi. Deniz dibinde yapılan araştırmalar sonucunda uçağın enkazına rastlandı.

Nantes Kulübü, Sala'nın acısı soğumadan Cardiff City'den transfer bedelini talep ederek ihtarname çekti.







