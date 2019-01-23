Emiliano Sala ile ilgili son dakika açıklaması!

Nantes'tan ayrılarak yeni kulübü Cardiff City'e gitmek için yola çıkan ancak kendisini taşıyan uçaktan haber alınamayan Emiliano Sala ile ilgili yetkililerden flaş bir açıklama geldi.

Sala'nın uçağının radardan kaybolduğu bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı Guernsey eyaletinin güvenlik güçleri resmi Twitter hesapları üzerinden umut veren bir açıklama yayımladı.

Guernsey polisi, yapılan arama çalışmalarında 4 ihtimal üzerinde durulduğunu belirtirken bunları şu şekilde sıraladı:

1) Uçak başka bir yere indi ancak iletişim sağlanamadı.

2) Uçak suya iniş yaptı ve yolcular oradan geçen bir gemiyle kurtarıldı ancak iletişim sağlanamadı.

3) Uçak suya iniş yaptı ve yolcular, uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran sandalına bindi.

4) Uçak suya düşüp parçalandı ve yolcular da suya düştü.

Yapılan açıklamada arama ekibinin üçüncü ihtimal üzerinde durduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler