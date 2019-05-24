Ocak ayında Fransız ekibi Nantes’tan, Cardiff City’e transfer olan ancak Galler’e giderken geçirdiği uçak kazası sebebiyle hayatını kaybeden Emiliano Sala’nın, mesajları ortaya çıktı.

Cardiff’e gitmek istemediği görülen Sala’nın, “Kita ile konuşmak istemiyorum çünkü ondan iğreniyorum. Düşündüğü tek şey para. Bana fikrimi sormadı” dediği kamuoyuyla paylaşıldı.

Bunun üzerine Nantes Başkanı Waldemar Kita, “Ne yazık ki bu saçma sapan kaza yaşandı. Eğer bugün hayatta olsaydı çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. Şu anda ondan gelen parayı görmek bile istemiyorum” ifadelerini kullandı.