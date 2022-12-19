Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda final maçı Arjantin-Fransa arasında oynandı. Dev müsabakayı Arjantin seri penaltı vuruşlarında 4-2 kazanarak 2022 Dünya Kupası şampiyonu oldu. Organizasyonda gösterdiği performans ile dikkat çeken Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez, kupa töreni esnasında kendisine 'Altın Eldiven' ödülü verildi. Ödülü teslim alan Martinez, yaptığı çirkin hareket kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

36 YIL SONRA ŞAMPİYON

Seri penaltı vuruşlarında rakibini 4-2 mağlup eden Arjantin Milli Takımı, 36 yıl sonrası Dünya Kupası'nın sahibi olurken, Arjantin cephesinde büyük bir sevinç yaşandı. Diğer yandan Fransa Milli Takımı adeta yıkıldı.

"ÇOK ACI ÇEKTİK"

Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kupa yolunda çok acı çektiklerini söyleyen Martinez, "Çok acı çektik. Geriden döndük. İnanılmaz. Sanki kaderimizde acı çekmek vardı. Sonunda oldu. Gol atıyorduk, olmuyordu. Tanrıya şükürler olsun, sonunda kazandık. Hala inanamıyorum. Kelimeleri bulamıyorum. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bütün arkadaşlarımın unutmayacağı bir an yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi oldu. Ailem de burada. Hepsi çok mutlular. Çok sevindiler." ifadelerini kullandı.

Turnuvada Arjantin adına öne çıkan isimlerden biri olan Emiliano Martinez, penaltılara giden maçta Kingsley Coman'ın penaltısını kurtarmıştı.

MARTINEZ'İN SEVİNCİ OLAY OLDU

Skorer'de yer alan habere göre, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı garip hareket sosyal medyada gündem oldu. Bunun yanında 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler geldi.

Emiliano Martínez ve Arjantin kalecileri antrenmanda