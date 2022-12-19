Emiliano Martinez:'Babam faturaları ödeyemiyordu'

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, inanılmaz bir sona sahne olan maçta Fransa'yı penaltılarla geçerek şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Mücadelenin 23. dakikasında Messi'nin penaltı golüyle öne geçen Arjantin, 36. dakikada Di Maria ile farkı 2'ye çıkardı.





Güney Amerika ekibi İlk yarıyı 2-0 önde kapatırken Fransa, 82. dakikada Mbappe'nin penaltı golüyle umutlanırken yalnızca 2 dakikada sonra bir kez daha yıldız futbolcu sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı.

Uzatmaya giden maçın 108. dakikasında Lionel Messi takımını yine öne geçirirken son sözü 118. dakikada Mbappe penaltıdan söyledi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik üstünlük kuran Arjantin, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nı kazandı.

MESSİ'NİN ARDINDAN SORUMLULUĞU ALAN İSİM; EMILIANO MARTİNEZ

Lionel Messi, karşılaşmalarda 24 dakikadan fazla süre alarak İtalyan Paolo Maldini'yi geride bırakıp Dünya Kupası tarihinde en fazla süre alan oyuncu unvanını da elde etti. Fransa karşılaşmasında penaltıdan ağları havalandıran Lionel Messi, 13 gol ve 8 asistle en çok gole etki eden oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Yarı finalde oynanan Hırvatistan maçında kaydettiği golle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakıp 13 gole ulaşarak Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olmuştu. Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, 12 golü bulunan Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

Spot ışıkları Lionel Messi'nin üzerinde olsa da kupayı getiren ana faktör Emiliano Martinez'in muhteşem performansı ve takımın ikinci lideri gibi hareket etmesi oldu.

EMILIANO MARTİNEZ TARİHİ DEĞİŞTİRDİ, KALESİNDE BÜYÜDÜ

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Hırvatistan ile oynanan yarı finaldeki gibi bu maçın da kahramanlarından biri oldu. Martinez, 120+3. dakikada Kolo Muani'nin golüne izin vermedi ve penaltılarda ülkesine kupayı getirdi. Arjantin'in yıllardır süren kaleci sorununu çözen Martinez, son 16'da Avustralya karşısında son saniyede yaptığı kurtartışla maçın uzamasını engelledi.

Çeyrek finalde penaltılara giden Hollanda maçında iki kurtarış yapan Martinez, Fransa maçında Kolo Muani'nin karşı karşıya pozisyonda net vuruşunu da engel olurken sıra dışı bir kaleci performansına imza attı.

'BABAM FATURALARI ÖDEYEMİYORDU'

Emiliano Martinez 2010 yılında küçük yaş denemelerinde fark edilince ailesini terk edip Ada'ya gitme kararı verir... Martinez o süreçteki kararını "Ağabeyim ve annemin 'Lütfen gitme' diyerek ağladığını gördüm. Ama babamın da faturaları ödeyemediği için gece geç saatlerde ağladığını gördüm. Bu yüzden o zamanlar cesur olmalıydım çünkü onlar için 'evet' dedim" sözleriyle anlatıyordu.

2018 / 2019 SEZONUNDA ALT LİG KALECİSİYDİ

Kariyerine İngiltere'nin dördüncü liginde Oxford takımıyla başlayan 30 yaşındaki file bekçisi daha sonra Arsenal'e gitse de burada pek forma şansı bulamadı. Ada'da birçok farklı takımdan kiralık olarak forma giyen Martinez 2018 / 19 sezonunda İngiltere Championship takımlarından Reading'in kalesine geçti. Yedek kaleci olarak geçirdiği uzun sürenin ardından bu kulüpte düzenli olarak forma giyen Emiliano, bir sonraki sezon Arsenal'de bu kez istikrarlı bir performans sergiledi.





22 maça ilk 11'de başlayan Arjantinli file bekçisi, buradaki performansıyla Aston Villa'nın yolunu tuttu. 3 sezonda 93 maça çıkan Martinez, Premier Lig ekibiyle istikrarı yakaladı ve bu performansıyla teknik direktör Lionel Scaloni tarafından kadroya dahil edilen ilk isimlerden oldu.

Öte yandan turnuvanın en iyi kalecisi ödülü "Altın Eldiven"i alan Emiliano Martinez'in ödülle yaptığı sevinç unutulmaz kareler olarak arşive geçti.

PİYASA DEĞERİNİ SADECE İKİ YIL İÇİNDE 9'A KATLADI

Transfermarkt verilerine göre Martinez'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gözükmekte. Dünya Kupası'nın ardından bu rakamın artışı kuvvetle muhtemel. Martinez'in piyasa değeri, 2020 yılında Arsenal forması giyerken 2.8 milyon euro bandındaydı.

Uzun yıllar kaleci pozisyonunda sorunlar yaşayan ve sirkülasyonun en fazla yaşandığı bu mevkiide Emiliano Martinez, tüm soru işaretlerini giderirken; 2021'deki Amerika Kupası'nda da turnuvanın en iyi kalecisi seçilerek kalitesini bir kez daha ispat etti. (Hürriyet)



