Emile Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı’nda

Arsenal’in 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Emile Smith Rowe, İngiltere’nin Dünya Kupası elemelerinde oynayacağı Arnavutluk ve San Marino maçları için milli takıma çağırıldı. Şans verilirse ilk kez milli formayı giyecek genç oyuncu bu sezon Arsenal’in tüm maçlarında forma giyerek ilk 11’in değişmez ismi oldu. Ayrıca son 3 Premier Lig maçında da gol atan oyuncu formunun ödülünü milli takım kadrosuna girerek almış oldu.

Smith Rowe en başta U21 kadrosu için çağırılsa da, Marcus Rashford, James Ward-Prowse, Mason Mount ve Luke Shaw’ın takıma katılamamalarının ardından ana kadroya dahil edildi.