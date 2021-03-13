Premier Lig ekiplerinden Leicester City sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son aylarda forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız için Leicester City'nin ve İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Emile Heskey'den eleştiri geldi.

HITC'ye konuşan Heskey, Cengiz Ünder'in Leicester City'deki sisteme uygun olmadığını belirterek, ''Bu ilginç bir şey. Sezon başında transferi gördüm ve ilk anda 'Onu neden aldılar?' diye düşündüm. Zamanla onu daha zinde gördüm. Ancak Rodgers'ın sisteminde nereye uygun? Harvey Barnes, James Maddison, Ayoze Perez... Bu oyunculara sahipsiniz ve hepsi uyumlu.'' diye konuştu.

"Sisteme uyduğunu düşünmüyorum"

Cengiz Ünder'in 20 milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonuna da vurgu yapan Heskey, "Sisteme uyduğunu düşünmüyorum. 20 milyon Sterlin'e kendinize daha uygun ve daha istikrarlı birini bulabilirsiniz" dedi.

Cengiz Ünder bu sezon Leicester City formasını tüm kulvarlarda 19 kez sırtına geçirdi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(NTV Spor)