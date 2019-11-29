İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verdi. Bu olay sonrasında herkesin gözü Mesut Özil'in üstüne çevrildi.

Unai Emery ile sorun yaşadığı için geçtiğimiz sezon çalkantılı bir dönem geçiren, bu sezon da fazla forma şansı bulamayan Mesut Özil, şimdi yeni teknik adamla birlikte küllerinden yeniden doğmanın peşinde...

Unai Emery'nin gönderilmesiyle birlikte gelecek yeni teknik adamla daha fazla süre alma şansını artıran Özil'in, bundan sonraki süreçte yine etkin rol oynaması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Mesut'un, Unai Emery ile geçtiğimiz sezonun West Ham ile oynanacak maç öncesinde antrenmanda tartışma yaşadığı iddia edilmişti. O zamandan beri Emery ile Mesut'un yıldızları barışmamıştı.

Bu sezonun başında da Emery, Mesut'dan daha fazla formayı almayı hak eden isimler olduğunu söylemişti.

EMERY SONRASI PERFORMANSI DÜŞTÜ

Mesut Özil geçen sezon 35 maça çıkmış 6 gol 3 asist yapmıştı. Bu sezon ise 7 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu sadece 1 asistle oynadı.