Emerson’dan Hazard itirafı

Chelsea’nin başarılı sol beki Emerson Palmieri, Eden Hazard’ın kulüpteki geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan futbolcu, Hazard’ın takımdan ayrılma ihtimalinin, kendisini ve arkadaşlarını endişelendirdiğini itiraf etti.

Hazard’ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Emerson, “Onun ayrılacağını düşünmüyorum ama futbolda her şey olabiliyor. Bunun için biz de tıpkı Chelsea taraftarları gibi onun takımda kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Hazard, Real Madrid’in transfer hedefleri arasında yer alıyor.