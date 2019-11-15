Son dakika gelişmesi... Belçika ikinci lig ekibi Westerlo, Nijeryalı golcü Emmanuel Emenike'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiklerini açıkladı. Westerlo tarafından yapılan açıklamada her iki tarafında gösterdiği çabalara rağmen Fenerbahçeli eski golcünün yeterli seviyeye çıkamadığı dile getirildi. Westerlo, Emenike'ye kendilerini seçtikleri için teşekkür de etti.

Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen 32 yaşındaki Emenike, Belçika ekibine 19 Eylül'de katılmıştı.

Emenike, 2 aydan kısa süre kaldığı Westerlo'da, sadece bir kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 4 defa sonradan oyuna dahil oldu ve bu müsabakalarda gol atamadı.

Westerlo'dan da kovulan Emenike, Instagram hesabından kendisinin de 97. sırada yer aldığı "2013 yılının en iyi 100 futbolcusu" listesini paylaştı. Trabzonspor forması giyen Onazi'nin gönderiyi beğenmesi gözlerden kaçmadı.







