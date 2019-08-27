Emenike'den sürpriz transfer

Hasan Çetinkaya'nın sportif direktörlüğünü yaptığı Belçika'nın ikinci lig takımı Westerlo Emenike'yi kadrosuna katmak üzere.

27 Ağustos 2019, Salı 13:21 Son Güncelleme:
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Emenike'den sürpriz transfer

Uzun süre Türkiye'de Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor forması giyen Emanuel Emenike'den sürpriz transfer. Nijeryalı golcü Hasan Çetinkaya'nın sportif direktörlük yaptığı Westerlo ile anlaşmak üzere...

Son olarak Olympiakos'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Westerlo ekibiyle idmanlara çıkmaya başladı. Belkikalı teknik adam Bob Peeters olumlu rapor verirse Emenike ile resmi sözleşme imzalanacak.

Haberin fotoğrafları için tıklayınEmenike'nin vukuatları

Hatırlanacağı üzere Westerlo'da Fenerbahçe eski idari direktörü Hasan Çetinkaya göreve geldikten sonra Türkiye'den Berke Özer ve Recep Gül transferleri yapılmıştı.

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