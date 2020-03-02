Teknik direktör Ersun Yanal ile yolları ayırma kararı alındığını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı yönündeki tartışmalar gündemdeki yerini korurken bir dönem sarı lacivertli formayı giyen Emmanuel Emenike'den çarpıcı bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaşan Emenike, "Onun için oynamadım. Neden bu kadar çok inandığımı bilmiyorum ama o en iyi teknik direktörlerden" ifadelerini kullandı.

2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon olan Fenerbahçe kadrosunda yer alan Njeryalı oyuncu o sezon ligde oynadığı 30 maçta 15 gol atıp 6 asist yapmıştı.