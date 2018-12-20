Murat Özdemir geçen pazartesi akşamı bir papağana işkence yaptığı videoyu sosyal medyada paylaşınca olay olmuştu.

Büyük tepki gören Murat Özdemir, İstanbul Ortaköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Papağan da dün ameliyat edildi.

''PAPAĞANIN BOĞAZINI SIKMIYOR''

Katıldığı bir davette '2. Sayfa' muhabirleri tarafından görüntülenen sanatçı Emel Müftüoğlu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Çocukluğumdan beri inanılmaz hayvan sevgisiyle büyümüş, meraklı bir çocuktum. Bütün hayvanlara karşı ama... Karıncasına da, yılanına da, örümceğine de.... Böyle çok sevgi dolu... Böyle bir genetikle doğmuşum.

Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmıyor, papağan zaten böyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında... Gördüm, inceledim o hareketi. Fakat sağlıklı bir arkadaşımız değil tabii, Allah şifasını versin."

Emel Müftüoğlu, muhabirlerin ''Veteriner inceleme yaptı, papağanın ayağı kırılmış'' hatırlatması üzerine ise ''Şaka yapıyorsunuz! Allah korusun'' dedi.

Bu sözleriyle çok konuşulan Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Emel Müftüoğlu şunları söyledi: "Ülkemizde sosyal medya gündemindeki toplumca sarsıcı konuların etrafa da sıçrayan ve yeni mağdurlar yaratan bir linç hareketine dönüştüğünü görmek artık olağanlaştı. Bundan ben de nasibimi aldım. Daha önce defalarca kişilerden çok şiddeti konuşalım dediğimi, takip edenler bilir.

'MAĞDURDAN ÇOK ŞİDDETİ UYGULAYAN GÜNDEMDE KALIYOR'

Bireyler üzerinden hareket edildiğinde sonuca varılmadığını kaç kez gördük. Hatta öyle ki mağdurlardan çok uygulayanların gündemde kaldığını ve bir süre sonra da linç edenlerin, linç edildiğini izledik hep birlikte. Bitmeyen bir kısır döngü. Aynı tavırlarla farklı sonuçlar beklenilmesinden ben bireysel olarak yorgun düştüm. Kadına, erkeğe, çocuğa yani insanlara ve hayvanlara her canlı türüne şiddete karşı olduğumu yinelemek bile yersiz.

'HUKUK TARAFINDAN ONANMIŞ SUÇLULARI KONUŞMAYALIM'

Bu niyetimin atlandığını sanmıyorum. Atlanıyorsa da durumun hassasiyetinden kaynaklandığına inanıyorum. İstemeden hassasiyetlerine dokunduğum kişiler bana gönül koyduğu için üzgünüm. Ben hâlâ hukuk tarafından onanmış psikolojik sorunu olan bireyleri, suçluları, katilleri konuşmayalım diyorum. Şiddeti konuşalım; uygulayanları adalete teslim etmek için seslerimizi birleştirelim. Benim bildiğim tek çözüm bu. Sevgi ve saygılarımla."