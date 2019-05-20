Emekli olduğunu açıklayan PraY, KT Rolster ile anlaştı

2018 Yaz mevsiminde LCK Şampiyonluğunun ardından yaptığı takviyeler ile LCK 2019 Bahar Mevsim’ine büyük umutlarla başlayan ve sonrasında hayal kırıklığına uğrayan KT Rolster, tecrübeli nişancı PraY ile anlaştı. PraY kısa bir süre önce emekli olduğunu açıklamıştı.

KT Rolster, mevsim başında takım üst koridoru Smeb ve ormancısı Score ile sözleşme yenilemişti. Ardından eski Kingzone DragonX orta koridor oyuncusu Bdd ve Şampiyonluk liginden tanıdığımız Super Massive desteği olarak yer alan SnowFlower ile anlaşmıştı.

Tecrübeli nişancı PraY, 2012 yılında profesyonel kariyerine NaJin Black Sword takımında başlamıştı. İlk şampiyonluğunu kariyerine başladığı takımda tadan başarılı oyuncu şampiyonluk sonrası KOO Tigers takımına transfer oldu. Takımının isim değiştirmesinin ardından kariyerinin en parlak dönemini Tigers takımında geçiren oyuncu, takımı ile bir şampiyonluk yaşadı ve Dünya Şampiyonası’nda yer aldı. Ardından Longzhu ve Kingzone DragonX forması giyen PraY, yer aldığı iki takımda da bir süre geçirdikten sonra son olarak yer aldığı Kingzone DragonX takımından ayrılmaya karar verdi.

Geçtiğimiz Bahar mevsimi profesyonel kariyerine ara verdiğini açıklayan tecrübeli nişancı, neden olarak ise kendine güveninin kalmadığını söylemişti. Profesyonel oyunculuğu bıraktıktan sonra yayın yapmaya devam edeceğini duyuran PraY, AfreecaTV üzerinden canlı yayınlarına devam etti.

Bir süre yayıncılık yapan başarılı nişancı kararını değiştirerek yıldızlar karması olarak adlandırılan KT Rolster ile anlaştı ve kariyerine devam etmeye karar verdi.

Şampiyonluğun ardından büyük umutlar ile Bahar Mevsimine başlayan ekip lig aşamasını dokuzuncu sırada bitirmişti. (Playerbros)