Emeka Eze: Takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum

Başkent ekibinin devre arası transfer döneminde Sturm Graz’dan kadrosuna kattığı Emeka Eze, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Nijeryalı Eze, “Kulüp gayet iyi herkesten çok memnunum. Herkes bana çok sıcak davranıyor. Bu sebepten kulübü iyi bulduğumu söyleyebilirim. Hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği güven sebebiyle performansımın olumlu olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Sezonun ikinci yarısı ilk yarısından daha zor olsa da kulüp olarak bunun üstesinden çok rahat geleceğimizi düşünüyorum”

Sezonun ikinci yarısının zor geçeceğini belirten Eze, “Ligin ikinci yarısı gerçekten çok zorlu olacak. Ama hocalarımı bütün antrenörlerimi tek tek dinleyeceğim ve saha içerisinde ne yapmamız gerekiyorsa bunları uygulayacağım. Sezonun ikinci yarısı ilk yarısından daha zor olsa da kulüp olarak bunun üstesinden çok rahat geleceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

“Takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum”

Hedeflerinden bahseden Eze, “Bireysel olarak hedefim tabii ki de dünyanın en iyi oyuncusu olmak. Ama takımıma yardım etmek istiyorum. Takımımı şampiyonluğa taşımak istiyorum. Şampiyonluk yarışı bizim için hocalarımız, kulüp , kulüp çalışanları ve taraftarımız için çok önemli bunun bilincindeyim.” diye konuştu.

“Oynadığım Türkiye’de ve diğer ülkelerde oynanan futbol arasında bir fark görmüyorum”

Futbol oynadığı diğer ülkeler ile Türkiye’deki futbolun kıyaslanması için Eze, “Açıkçası çok büyük bir fark görmüyorum. Hayatta neredeysem hangi işi yapıyorsam, tamamen konsantre olup o işi yerine getirmeye çalışmak gerekiyor. Bu yüzden oynadığım Türkiye’de ve diğer ülkelerde oynanan futbol arasında bir fark görmüyorum.” açıklamasında bulundu.

“Arkadaşlık ortamım çok iyi herkesin mükemmel olduğunu düşünüyorum”

Kulüpteki arkadaşlık ortamına değinen Eze, “Açıkçası yeni bir kulübe geldiğimde insanlarla takım arkadaşlarımla iyi ilişkiler kurmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü saha içinde eninde sonunda birbirimizle iletişim kurmamız, pozisyon almamız gerekiyor. Bu açıdan iyi bir arkadaşlık ortamı bize bu şekilde yardım ediyor. Zaten benim bu Türkiye’de ki ilk tecrübem değil. Ben bu ortama alışkınım. Arkadaşlık ortamım çok iyi. Herkesin mükemmel olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Kimi örnek aldığı sorusuna ise Emeka Eze, “Futbolcu olarak idolüm Cristiano Ronaldo” yanıtını verdi.

“Taraftarımızın bana göstermiş olduğu bu destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum”

Sosyal medya üzerinden performansı sebebi ile güzel yorumlar yapıldığı hatırlatılan Eze, taraftara mesaj yollayarak, “Taraftarımızın bana göstermiş olduğu bu destekten dolayı çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım en kısa sürede onları tribünde görebiliriz. Fakat bunun pandemi dolayısıyla çok kolay olmadığının farkındayım. İnşallah birlikte yürüyeceğimiz günlerde gelir” ifadelerini kullandı.