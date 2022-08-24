Müthiş bir heyecanın yaşandığı Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta geride kaldı. Yeni transferleri ve kurduğu güçlü kadroyla ligin doğal favorilerinden olan Eflatun-Sarılı Eyüpspor, ilk 2 haftada 4 puan topladı. İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi, ilk haftada Denizlispor 'u 1-0 mağlup etti. 2. haftada ise güçlü Samsunspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Eyüpspor'un yeni transferlerinden Emeka Friday Eze, ilk 2 maçta attığı kritik 2 golle yıldızlaştı ve takımını sırtladı. Denizlispor maçında attığı golle 3 puanı getiren Nijeryalı forvet, Samsun deplasmanını da boş geçmeyerek takımının İstanbul'a puanla dönmesini sağladı.









Daha önce Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü formaları giyen Eze, geçtiğimiz sezon Keçiörengücü formasıyla ligde 30 maçta 16 gol atmıştı ve gol krallığını 1 golle kaçırmıştı.

Emeka Eze'nin yanı sıra Ryan Babel, Pa Dibba, Umut Bulut, Okwuchukwu Ezeh gibi forvetlere sahip olan Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in Samsunspor ve Göztepe ile birlikte favorisi olarak gösteriliyor.