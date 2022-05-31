EMEA bölgesel liglerinde şaşırtan sonuçlar

EMEA bölgesel liglerinde 3. Hafta'yı geride bırakırken devler diz çöktü, kartlar yeniden dağıtıldı, çok da şans verilmeyen takımlar isimlerini VALORANT tarihine yazdırmaya ne kadar hevesli olduklarını ispatladı.

DSYRE, Enterprise Esports, MAD Lions, Team Falcons, Geekay Esports, who cars?, Case Esports ve Fire Flux Gaming kendi bölgelerinde zirvede yer alıyor ve sezonun tam ortasına gelirken finiş çizgisini ilk kimin geçeceği sorusunun cevabı belirsizliğini koruyor.

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik

Türkiye liderlik tablosunun zirvesi alev alev ve bu yangının yakın zamanda sönmeye niyeti de yok gibi. Hemşerileri Fade'i kullanarak rakiplerini klas bir şekilde yenen Fire Flux ve SuperMassive Blaze sıralamanın en tepesinde yer alıyor.

Ancak Futbolist'te iki takımı da yerinden etme potansiyeli var, özellikle de Fire Flux'ı bu hafta ne kadar zor durumda bıraktığı düşünülürse. Önümüzdeki haftalarda bu ateşe su serpmeyi başarabilen birisi çıkacak mı, merakla bekliyoruz.

Fire Flux Esports: 3-0

SuperMassive Blaze: 3-0

Futbolist: 2-1

Fenerbahçe Esports: 1-2

Galatasaray Esports: 1-2

Galakticos: 1-2

Thunderbolts Gaming: 1-2

Team Lixa: 0-3

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

Yeni lider DSYRE sayesinde MOUZ sonunda fare deliğine geri döndü. Bind ve Icebox'taki son derece çekişmeli serilerde lideri alt ederken Türk Öncü Fade bir kez daha VALORANT'ın en güçlü ajanlarından biri olduğunu ispatladı.

Diğer bütün takımlar bu hafta 1:1 berabere kaldı, yani sıralamada çok büyük değişimler olmadı ama gelecek hafta MOUZ, ikinci sıradaki rakibi Ovation Esports'la oynuyor ve ne olacağını kestirmek kesinlikle imkânsız.

DSYRE: 5-1

MOUZ: 4-2

Ovation Esports: 4-2

Angry Titans: 3-3

WAVE Esports: 2-4

ALTERNATE aTTax: 2-4

SPARX Esports: 2-4

CGN Esports: 2-4

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

Geçen haftaya kadar namağlup durumdaki NOM Esports'u zirvedeki yerinden eden Enterprise, rakibini Breeze'in kumlarına gömdü, ekibe bu haftaki iki mağlubiyetinden birini tattırdı.

Ancak ilk beklenmedik darbeyi TENSTAR vurdu, uzadıkça uzayan seride Bind'da NOM'u alt etmesini bildi. Eski Surge şampiyonu bu iki kıl payı yenilginin ardından bir geri dönüş gerçekleştirebilecek mi? Bunu zaman gösterecek ama 4. Hafta'da ekibini rüştünü ispatlama niyetinde olduğuna kesinlikle eminiz.

Enterprise Esports: 5-1

NOM Esports: 4-2

TENSTAR: 4-2

Zero Tenacity: 4-2

Anorthosis Famagusta Esports: 3-3

Anonymo Mentos: 2-4

Diamant: 2-4

Entropiq: 0-6

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Fransa VALORANT bölgesel liginde bir devrim yaşanıyor, MAD Lions yoluna çıkan her takımı paramparça etmeyi sürdürüyor, ki bu takımlara Karmine Corp da dâhil. League of Legends'tan beri birbirine rakip olan iki ekip Breeze'de kafa kafaya tokuştu, maçta Calum ‘KRAY’ Knight çok iyi bir Viper performansı sergileyerek düşmanlarının boğazına yapıştı, ekibi sıralamaların zirvesinden indirmeyi başardı.

Ancak Karmine Corp gölgelerin içinde fırsat kollamayı sürdürüyor, ikinci sıraya düşmüş olabilir ama şüphesiz ki 4. Hafta'da kendini affettirme peşinde. Team Vitality'e karşı da ezici bir mağlubiyet yaşamış olsa da gözlerinden ateş saça saça geri döneceğinden hiç şüphemiz yok.

MAD Lions: 7-1

Karmine Corp: 6-2

Mandatory: 6-2

beGenius: 5-3

Team Vitality: 5-3

Team BDS 4-4

Sector One 3-5

WYLDE: 3-5

Valar Morghulis: 1-7

OG: 0-8

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GCC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GCC & Irak

Bir hafta daha geçti ve Falcons hâlâ zirvede, rakiplerine tepeden bakmayı sürdürüyor. vSlash'e karşı turnuvada ilk kez oyun bırakmış olsa da ekip çok ciddi bir farkla lider ve rakip takımlara toz yutturmaya devam ediyor.

Yalnız 4. Hafta Mythoclast için oldukça talihsiz geçti, ekip YaLLa ve SCYTES'e karşı olan maçlarında hükmen mağlup sayıldı. Gelecek hafta geri dönüp dönmeyecekleri belli değil ancak iyi bir başlangıç yapmışlardı, onları geleceğin dünyasında yeniden görmeyi çok isteriz.

Team Falcons: 11-1

YaLLa Esports: 8-4

vSlash Esports: 7-5

01 Esports: 7-5

Team Duelist: 6-6

Mythoclast: 4-8

SCYTES: 3-9

Venomy Esports: 2-10

Levant & Kuzey Afrika

Geekay Esports sıralamanın zirvesindeki yerini koruyor ama konumu büyük tehlike altında. Haftanın sonunda Team RA’AD'a karşı çok ter döken ekip uzun bir sürenin ardından ilk kez turnuvada oyun bıraktı.

XPLDZ'e mağlubiyeti gümüş tepside sunsa da XPLDZ hiç olmadığı kadar güçlü görünüyor ve rakibinin sadece tek maç gerisinde. 4. Hafta'ya girerken Geekay'in ikinci mağlubiyetin yarattığı şoku üzerinden atıp atamadığını veya bu mağlubiyetin ekibi daha güçlü hale getirip getirmediğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Geekay Esports: 10-2

XPLDZ: 9-3

NASR Esports: 8-4

Team RA’AD: 8-4

Team Majesty: 7-5

Bravado: 3-9

Whitelist: 3-9

BlackJack Esports: 0-12

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

Şimdiye kadar tek bir oyun dâhi kaybetmeyen Danimarka temsilcisi who cars?, Kuzey Avrupa: Polaris'teki liderliğini sürdürüyor. Yoluna taş koyacak ilk ekip HEET olmak üzereydi ama kusursuz bir geri dönüşe imza atarak HEET'in gizli kozu Yoru'yu ezdiler ve boşluğa geri yolladılar.

EXCEL de iyi bir hafta geçirdi, Alliance'a karşı çok az raunt verdiği net bir galibiyet aldı. who cars?'ın hemen ensesinde. Önümüzdeki haftalarda Danimarkalıların daha üst düzey ekiplere karşı nasıl bir performans göstereceğini izlemek çok ilginç olacak.

who cars?: 3-0

EXCEL: 2-1

Finest: 2-1

Human Tripwires 2-1

KOVA: 2-1

HEET: 1-2

Alliance: 0-3

H20: 0-3

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

Giants'a kıl payı kaybeden Case Esports vites artırmayı ve hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardı, Team Queso ve Team Heretics'i alt ederek birinci sıradaki yerini korudu. Maçların hepsi çok çekişmeli geçtiyse de yaşanan mağlubiyetlerin onları olumsuz etkilemediğini, aksine daha korkulası bir ekip haline getirdiğini ispatladılar.

Sıralamanın yukarılarındaki yerini Rebels gibi takımları alt ederek elde eden Arctic de oldukça etkileyici bir performans ortaya koydu. Ancak gelecek hafta Case'in gücüne karşı direnebilecek mi? Bunu zaman gösterecek ama uzun süre unutamayacağımız bir kapışmanın bizi beklediği kesin.

Case Esports: 7-2

Arctic: 6-3

Giants: 6-3

Ucam Tokiers: 6-3

Rebels Gaming: 5-4

Movistar Riders: 4-5

Team Heretics: 4-5

Team Queso: 3-6

KOI: 2-7

Herbalife Real Betis: 2-7