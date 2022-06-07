EMEA Bölgesel Ligleri'nde inanılmaz bir haftayı daha geride bırakırken Doğu: Surge baştan aşağı sarsıldı ve Kuzey Avrupa: Polaris'te birinci sırada tam dört farklı takım yer alıyor.

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik

Fire Flux Esports, Galakticos'a karşı 2 - 1 biten serinin ardından ikinci sıraya düşerken; SuperMassive Blaze, Galatasaray Esports'u yenerek birinci sırayı kaptı.

İki ekip zirvede kimin yer alacağını belirlemek üzere gelecek hafta karşı karşıya geliyor. Patlamış mısırınızı kapın ve Türkiye'nin turnuvadaki en büyük maçlarından birini izlemeye hazır olun.

SuperMassive Blaze: 4-0

Fire Flux Esports: 3-1

Futbolist: 3-1

Fenerbahçe Esports: 2-2

Galakticos: 2-2

Galatasaray Esports: 1-3

Thunderbolts Gaming: 1-3

Team Lixa: 0-4

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

Sürünün en önünde DSYRE koşuyor ve DACH: Evolution'ın egemenliğinin kendisine ait olduğunu gösteriyor. Bind ve Icebox'ta sürekli gidip gelen bir serinin sonunda en yakın rakibi MOUZ'u alt etti ve biz de bir kez daha Fade ve Chamber'ın geleceğin dünyasına hükmedişini izledik.

Geri kalan takımlar için hafta 1:1'lik skorlarla geçti, mağlubiyet almamayı başaran tek ekip DSYRE'dı. Gelecek hafta karşısına Angry Titans çıkıyor.

DSYRE: 7-1

Ovation Esports: 5-3

Angry Titans: 5-3

MOUZ: 5-3

CGN Esports: 4-4

WAVE Esports: 2-6

ALTERNATE aTTaX: 2-6

SPARX Esports: 2-6

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

Zero Tenacity kaşla göz arasında East: Surge liderlik tablosunun birinci sırasını kaptı. Haftanın başında eski favori NOM Esports'u aradan çıkardı ve ardından Neon'un tüm gücünü sergileyerek Enterprise Esports'u da alt etti. Tüm ihtişamıyla sıralamanın zirvesinde yer alıyor.

Anorthosis de sağlam bir hafta geçirdi, onlar da NOM'u ve de Entropiq'i mağlup etti.

Zero Tenacity: 6-2

Anorthosis Famagusta Esports: 5-3

Enterprise Esports: 5-3

Anonymo Mentos: 4-4

Diamant: 4-4

NOM Esports: 4-4

TENSTAR 4-4

Entropiq: 0-8

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Lions zirvede ve orada kalmaya, Fransa: Revolution'ın kralı olduğunu ispatlamayı sürdürmeye niyetli. beGenius ekibi çok zorladıysa da kendi ülkesinin temsilcisi Chamber'la beGenius'a karşı şov yapan Alexandre ‘xms’ Forté'nin kudretine karşı dayanamayan Sector One yalnızca iki raunt alabildi.

Karmine Corps haftaya OG'ye karşı güçlü bir başlangıç yaptı ancak rakibi Mandatory'e karşı zor anlar yaşadı ve haftayı 1 - 1 ile kapattı. Öte yandan Mandatory haftanın başında Team Vitality'e karşı çok ağır bir yenilgi aldı ve bu ligde herkesin söz sahibi olduğunu kanıtladı.

MAD Lions: 9-1

Karmine Corp: 7-3

Mandatory: 7-3

Team Vitality: 7-3

beGenius: 5-5

Team BDS: 5-5

Sector One: 4-6

WYLDE: 4-6

OG: 1-9

Valar Morghulis: 1-9

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GCC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GCC & Irak

Sadece tek mağlubiyete sahip Team Falcons rakiplerinin bir boy yukarısında yer almayı sürdürüyor. GCC & Irak finallerindeki yerini kolaylıkla elde etti, SCYTES ve Mythoclast'ı yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Ardından da yarı finalde vSlash'i paramparça ederek final biletini kaptı. Ona 01 Esports'u eleyen ve üçüncülük maçına gönderen YaLLA Esports eşlik edecek. Bu maçta 01 Esports ile vSlash'le karşılaşacak ve nihai sıralamada kimin kaçıncı sırada yer alacağını belirleyecekler.

Team Falcons: 13-1

YaLLa Esports: 9-5

01 Esports: 9-5

vSlash Esports: 8-6

Team Duelist: 6-8

Mythoclast: 4-10

SCYTES: 4-10

Venomy Esports: 3-11

Levant & Kuzey Afrika

Tıpkı GCC & Irak'ta olduğu gibi Geekay Esports, XPLDZ, Team RA’Ad ve NASR Esports bölge finallerine yükseldi, Geekay ve XPLDZ yarı finallerden galip ayrıldı. Team RA’AD ve NASR üçüncülük için savaşacak.

Geekay ve XPLDZ'in kapışacağı finalde ortalığın yangın yerine döneceği kesin, Levant & Kuzey Afrika tacını kimin takacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.

Geekay Esports: 12-2

XPLDZ: 11-3

Team RA’AD: 10-4

NASR Esports: 8-6

Team Majesty: 7-7

Bravado: 5-9

Whitelist: 3-11

BlackJack Esports: 0-14

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

who cars?'ı yerinden indirmeye kararlı bir şekilde sahneye çıkan Finest eldivenlerini eline geçirdi ve çok zor anlar yaşasa da Danimarkalıları 2-0 alt etmeyi başardı.

EXCEL ve Human Tripwires da iyi bir hafta geçirdi, son derece çekişmeli geçen iki serinin ardından KOVA ve HEET'i alt ettiler. Zirveye gözünü diken dört takım var, önümüzdeki hafta sürüden ayrılacak güce kimin sahip olduğunu göreceğiz.

EXCEL: 3-1

Finest: 3-1

Human Tripwires: 3-1

who cars?: 3-1

KOVA: 2-2

HEET: 1-3

H2O: 1-3

Alliance: 0-4

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

İspanya: Rising'in en güçlü ekibi olduğunu ispatlamaya devam eden Case Esports gözlerinden alev saçıyor. Rebels Gaming'i ve en yakın rakibi Arctic'i saldırı gücü, adaptasyon yeteneği ve zekice taktikleriyle alt etti ve sıralamaların zirvesinde yer almayı sürdürüyor.

Ancak Arctic onlar için hâlâ bir tehdit. İkinci sırayı paylaştığı UCAM Tokiers'ı Fade'in gücüne rağmen Bind'da mağlup eden ekip, Rebels Gaming ve Herbalife Real Betis'i de sıralamaların aşağılarına doğru gönderdi.

Case Esports: 9-2

Arctic: 8-4

UCAM Tokiers: 8-4

Giants: 7-5

Rebels Gaming: 7-5

Movistar Riders : 6-5

Team Heretics: 6-6

Team Queso: 4-8

KOI: 2-10

Herbalife Real Betis: 2-10