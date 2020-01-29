Embiid, Kobe Bryant’ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı attı
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden State Warriors’ı 115-104 yenen Philadelphia 76ers’ta Joel Embiid, Kobe Bryant’ın anısına giydiği 24 numaralı formayla 24 sayı kaydetti.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın forma giydiği karşılaşmada Golden State Warriors’ı 11 sayı farkla mağlup etti.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun bir süre takımından ayrı kalan Embiid, 9 maç sonra parkelere döndüğü karşılaşmada helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant’ın anısına 24 numaralı formayı giydi ve maçı 24 sayıyla tamamladı.
76ers’ta Furkan Korkmaz ise takımına 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.
AA