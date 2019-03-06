Emanet tüfekle dünya şampiyonu

23 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde sona eren Para Atıcılık Dünya Kupası’nda takım arkadaşının tüfeğiyle atış yapan milli sporcu Çağla Atakal, hem altın madalya kazanmanın hem de 2020 Paralimpik Oyunları’na kota almanın sevincini yaşıyor.

10 metre havalı tüfekte dünya şampiyonu olan Çağla Atakal, yarış öncesi yaptığı son antrenmanda tüfeğinin arızalı olduğunu fark etti. Ümitsizliğe kapılan Çağla, durumu arkadaşları ve antrenörleriyle paylaştı. Bunun üzerine milli takım arkadaşı Savaş Üstün, kendi tüfeğini Çağla’ya vererek yarışlara katılmasını sağladı.

‘Dostluğun önemini bir daha gösterdi’

Ordulu atıcı, o anı şöyle anlattı: “Çok üzülmüştüm. Çünkü aylardır bu yarışmaya hazırlanıyordum. Durumu takım arkadaşlarıma anlattım. Ben bütün umudumu kaybettiğim sırada takım arkadaşım Savaş Üstün kendi tüfeğini bana verdi. Ondan aldığım emanet tüfekle şampiyonluk gelmiş oldu. Savaş ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Kendisi dostluğun ve arkadaşlığın önemini bir kez daha göstermiş oldu” diye konuştu. Çağla, 247.6 puanla Çinli rakibini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Hayati Akçay/AA