Elwind: “Sunucular maçı izlemiyor mu acaba?”

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin dördüncü haftasında oynanan Beşiktaş – HWA karşılaşmasını yorumlayan ünlü yayıncı, Kaan Kural’ın yorumlarına tepki gösterdi.

“Bunlar olurken bu sunucular maçı izlemiyor mu acaba?"

“Benim bu maçta gıcık olduğum tek şey var. Söylemek istediğim tek şey var, abi. Tarafsız bir şekilde yorum yapmamı istiyor musunuz arkadaşlar? Ben bu maçı izledim. Panky’e bütün gün gank atıyorlar. Roulette ve StarScreen bütün gün Panky’nin etrafında oynuyorlar, tamam mı? Ben maçı izlerken bunu görüyorum. Panky ne zaman bir koridora gidiyor, karşısına Urgot geliyor, yanına da Kindred. Haksız mıyım? Haklıyım, abi. Bütün gün olan şey bu. Peki bunlar olurken bu sunucular maçı izlemiyor mu acaba?”

“Çıldırttı beni”

(Gözlerini kapatıyor) “Sunucular maçları şöyle mi izliyor, abi? Bütün gün Kaan Kural böyle diyor: ‘İlk pick’ten Jayce aldılar ama hiçbir zaman farkını göremediler. Jayce’ten beklentiyi alamadılar, Jayce hiçbir şey yapamıyor.’ Nasıl yapsın? Karşısında jungle var bütün gün adamın. Çıldırttı beni yemin ediyorum. Sadece bunu söylemek için izliyorum şu an bu maçı, izledim yoksa. ”

“Keşke biraz oyun bilseler”

“Maç başladığından beri Kindred bütün gün Jayce’in karşısında. 2v1 oynuyor Jayce, first pick almış. Kaan Kural böyle bak: “Jayce’ten hiç beklentiyi alamadılar. Jayce’i ilk seçim yaptılar ama hiçbir şey yapmıyor ya. Jayce bir şey yapamıyor abi, Jayce’ten beklentiler çok düşük. Jayce bir şey yapamadı ya, baksanıza.’ Nasıl versin? Gir, oyna! 0-10 oynasın.” yorumu yapan Elwind, Kaan Kural’ın Jayce ile 0-10 oynayacağını iddia etti. Bu sözlerine ek olarak sunucuların oyunu bilmediğini söyleyen ünlü yayıncı, “Oradan oturmuş bütün gün konuşuyor, abi. Keşke biraz oyun bilseler, keşke biraz bilseler ya” diye sitem etti. (Playerbros)