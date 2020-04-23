Elveda Kaan Öztürk

Sinan Alaağaç ve Ediz Bahtiyaroğlu’nun acısını kalbine gömen Eskişehirspor, 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk'ü de trafik kazasının ardından cennete uğurladı, cenazeyi taraftarlar omzuna aldı.

23 Nisan 2020, Perşembe 07:23 Son Güncelleme:
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Elveda Kaan Öztürk

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç oyuncusu Kaan Öztürk, Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Eskişehirspor’un altyapısında yetişen Kaan iki gece önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kaan’ın cenazesi önce baba evine getirildi. Daha sonra Yeşiltepe Yeşil Meydan Camii’ne getirilen Kaan Öztürk’ün cenazesi, sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Arkadaşları yanındaydı

Öztürk’ün cenaze namazına babası Can Öztürk’ün yanı sıra futbolcu arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı. Annesi Zehra Öztürk ve ablası Melike Öztürk iseevde taziyeleri kabul etti. Genç oyuncunun cenazesi, Asri Mezarlık’ta defnedildi.


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