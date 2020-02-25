Beşiktaş'ın bu sezon İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı ve Sergen Yalçın'ın Siyah Beyazlı ekibin başına geçmesinin ardından yükselen performansı ile dikaat çeken Mohamed Elneny, beIN Sports'a çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Mısırlı yıldızın önemli açıklamaları:

"Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Bu karardaki en büyük etken, Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi."

'Premier Lig'den farkı çok yok'

"Gelmeden önce Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte."

Beşiktaş'ta kalacak mı?

"Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."

"Sergen Hoca, daha sert, daha doğrudan iletişim kuran bir isim. Abdullah Hoca ise herkesi memnun etmeye çalışan, çatışma sevmeyen bir teknik adam. Ancak bazı oyuncular çatışmayı, bazı oyuncular da yumuşak davranılmasını ister."

"Gerçekten, bazen futbolda şansın yanınızda olması lazım. Son oynadığımız Trabzonspor maçı en güzel örnek. Maçı kazanabileceğimiz sınırsız fırsat vardı. Trabzonspor 2-3 pozisyona girdi ve 2 gol attı, 2 puan kaybettik. Avrupa Ligi de böyle..."

Mesut Özil açıklaması

"Mesut Özil, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Sürekli bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni kızdırıyor."