Elmas karardı!

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesi orta saha büyük bir önem taşıyacak. Mehmet Ekici’nin Ankaragücü deplasmanında kırmızı kart görmesi nedeniyle özellikle iki yönlü bir ismi sahaya sürecek olan sarı-lacivertlilerde, Miha Zajc ismi öne çıksa da Eljif Elmas da adaylar arasında.

Makedon futbolcunun sezon başından bu yana en hazır oyunculardan biri olmasına rağmen son dönemde yedekte kalması ve süre alamaması gözlerden kaçmıyor. Makedon yıldız, Phillip Cocu yönetiminde ilk 11’e ısınmaya başlamış ve formayı almıştı.

Milli takımda farklı

Daha sonra Erwin Koeman’la beraber ilk 11’in tamamen değişilmezi olan genç oyuncu, Ersun Yanal döneminde ise geride kaldı. Bir yönüyle 2013-14 sezonunda formadan kesilen ve süre alamayan o dönemin genç yıldızı Salih Uçan’ı anımsatan Eljif, sezonun ikinci yarısında süre alamaz hale geldi.

Makedonya Milli Takımı’nda performansıyla alkış alan 19 yaşındaki futbolcu, buna karşın Ersun Yanal’ın planlarına giremedi. Sezonun ikinci yarısında 6 maçta 75 dakika süre alabilen yetenekli orta saha, son 2 maçta ise hiç dakika almadı.

Sezonun ilk yarısında 17 haftanın 12’sinde ilk 11’de olan ve tamamında süre bulan Eljif Elmas, Ersun Yanal’ın yeni yapılanmasında arka planda kaldı.

Salih benzerliği

Eljif Elmas’ın yaşadığı düşüş akıllara Salih Uçan’ı getirdi.

2012-13 sezonunda Aykut Kocaman ile ilk 11 oyuncusu haline gelen parlayan Salih, ertesi sezon Ersun Yanal tarafından yedek bırakılmıştı.

O dönem 20 yaşında olan Salih, Yanal’la istediği şansı elde edememiş, Roma’ya kiralanmıştı. Bu sezon başında da orta sahanın umudu olan Eljif Elmas, ilk yarıda en çok şans bulan isimlerdendi.

Ancak hem yeni transferler hem de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın düşüncesinde Eljif süre şansı bulamadı.

(Milliyet)