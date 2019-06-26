Ülkesi Makedonya’da Tv1 kanalına konuk olan genç yıldız; Atletico Madrid, Napoli, Borussia Dortmund ve Inter ile adının anılmasını değerlendirdi, “Hepsi gerçekten çok büyük kulüpler ama bana gelen somut bir teklif olmadı. Benim Fenerbahçe ile kontratım var ve kulübümü çok seviyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin son dönemdeki parlayan yıldızı Eljif Elmas, Makedonya’da da yakından takip ediliyor. Ülkesinde herkes tarafından çok sevilen ve saygı duyulan Eljif son olarak Tv1’de Stefan Lazarov’un programına konuk oldu.

Neşeli ve eğlenceli geçen programın ardından aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Stefan Lazarov’la sohbet eden genç orta saha, Fenerbahçe’deki günlerini, İstanbul’daki hayatını ve olası transfer durumunu anlattı. Eljif Elmas, Stefan Lazarov’la yaptığı sohbette özetle şu ifadeleri kullandı:

-Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Inter ya da Napoli... Hepsi gerçekten çok büyük kulüpler. Şu anda bu kulüplerin ismi geçiyor ama benim bir bilgim yok. Bana gelen herhangi somut bir teklif olmadı.

- Böyle bir transferin gerçekleşme durumu olduğunu ve konuşulanları biliyorum. Ama şu anda nasıl bir süreç işliyor bilmiyorum, transferde kim beni resmi olarak istiyor bilmiyorum. Adı geçen kulüpler bunlar, ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Ben Fenerbahçe’nin futbolcusuyum.

- Benim Fenerbahçe ile devam eden bir kontratım var. Fenerbahçe’de mutluyum ve kulübümü çok seviyorum.

'Herkes kabul etti'

- Fenerbahçe’de takım arkadaşlarımla çok iyi bir iletişimim var. Takımın en genç futbolcularından biriyim. Herkese saygı gösteriyorum, onlar da bana saygı gösteriyor. Takımdaki herkes yeteneğime ve futbolculuğuma saygı duyuyor. Takım arkadaşlarımı seviyorum. Fenerbahçe’ye ilk geldiğim günden itibaren herkes beni kabul etti, destek verdi.

- Martin Skrtel ile özel bir iletişimimiz var. Bana her konuda çok destek oldu, çok yardım etti. Öğütler veriyor. Gerçekten Martin Skrtel’i çok seviyorum.

- İstanbul’da çok güzel bir hayatımız var. Ailemle beraber güzel bir eve ve yaşantıya sahibiz. Çevremizdeki insanlar bize çok saygı duyuyor. Türkiye’yi ve Türkiye’de yaşamayı seviyorum.

Dünya sahnesinde

Eljif Elmas, ülkesi Makedonya’da büyük ilgi görüyor. Eljif’in yakaladığı çıkış ve Avrupa’nın önemli kulüpleri tarafından istenmesi dikkatlerden kaçmıyor. Makedonya medyası da Eljif’e özel ilgi gösteriyor. Son olarak Makedon Tv1 kanalı, 19 yaşındaki oyuncuyla alakalı detaylı içerik hazırladı. Haberin başlığında, “Dünyanın en çok istenen genç yıldızı” ifadeleri kullanılarak, Manchester City, Atletico Madrid, Napoli, Milan, Inter gibi büyük kulüplerin Eljif Elmas’ın peşinde olduğu anlatıldı.

‘Gerçek bir Elmas gibi çok değerli’

Stefan Lazarov, Avrupa’nın dev kulüplerinin transfer listesinde bulunan Eljif Elmas’ı, Milliyet’e anlattı. Çocukluk arkadaşı olan Eljif’in isminin Atletico Madrid, Inter, Milan, Borussia Dortmund ve Manchester City gibi büyük takımlarla anılmasının çok önemli olduğunu belirten Lazarov, bu duruma şaşırmadıklarını aktardı.

Makedonya’da Tv1 kanalının muhabirliğini de yapan Stefan Lazarov şunları söyledi:

- Onu çocukluğundan beri tanıyorum. Hatta bir ara aynı takımda oynadık ve ben kaptanıydım. Çok iyi dostuz.

-Eljif çok özel bir futbolcu. Küçüklüğümüzde Messi ve Ronaldo gibi yıldızların formasını hayal ederdik. Şimdi biz Eljif Elmas’ın formasını istiyoruz. Yakında da Eljif çok büyük bir futbolcu olacak ve bu saydığımız büyük yıldızların yanına adını yazacağız, bunu biliyoruz.

- Eljif, Makedonya için de çok önemli bir isim. Fenerbahçe için de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz, biliyoruz.

- Eljif, orta sahanın her yerinde oynayabilir. Tarzı Andres Iniesta’ya benziyor. Iniesta gibi bir futbolcu. Eğer orta sahada hücuma daha yakın oynarsa, en iyi performansını orada gösterir. Gerçekten çok büyük ve yetenekli bir isim. İleride de dünyanın en iyi yıldızları arasında olacak zaten.

-Fenerbahçe şu anda takımında gerçekten bir altın, bir elmas barındırıyor. Soyadı gibi gerçek bir elmas var Fenerbahçe’nin elinde. Eljif Elmas da Fenerbahçe’yi gerçekten çok seviyor. Her zaman herkese Fenerbahçe’yi nasıl sevdiğini ve önemsediğini anlatıyor.

- Transfer durumuyla alakalı dürüst olmak gerekirse net bir durum ve bilgimiz yok. Gelişmeleri yakında göreceğiz.

Tottenham peşinde

İngiltere’nin köklü kulübü Tottenham gözünü Fenerbahçeli Eljif Elmas’a çevirdi. Londra ekibinin başarılı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun, Makedon futbolcuyla ciddi olarak ilgilendiği ifade edildi. İtalya ve İspanya’dan talipleri olan Elif Elmas için son olarak devreye giren Tottenham’ın, gelecek sezonun kadrosunda yıldız ismi görmek istediği kaydedildi.

(Milliyet)