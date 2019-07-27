'Elmas' ayarında Allahyar!

Transfer döneminde Eljif Elmas’ı 19 milyon euroya varan tarihi bir maliyetle Napoli’ye satarak rekor kıran Fenerbahçe’de yeni bir ışık daha parlamaya başladı.

Hertha Berlin’le oynanan son hazırlık maçında attığı gol ve kamp döneminde potansiyelini göstermesiyle herkesi heyecanlandıran Allahyar Sayyadmanesh, ‘Eljif Elmas’ etkisi yaratmaya başladı.

İranlı forvetin, benzer şekilde keşfedilip transfer edilmesi sonrası gelecek açısından herkes umutlandı. İran’da A Milli Takıma kadar yükselen ve ülke futbolunun geleceği en parlak yıldız adayı olarak gösterilen Allahyar, camiayı heyecanlandırıyor.

Özellikle bu sezon ciddi süre alabilecek kapasitede olduğu belirtilen 18 yaşındaki golcünün, hem fiziksel hem mental hem de golcü vizyonuyla çok yetenekli olduğunun altı çiziliyor. 2-3 sene içerisinde Eljif de olduğu gibi yine yüksek bedelli bir satışın gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Takip altında

Allahyar’ın şimdiden birçok scoutun listesinde olduğu, sezon boyunca da sürekli takip altında tutulacağı aktarıldı. Özellikle Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarına katılması halinde de daha çok vitrine çıkması beklenen genç oyuncunun, İran Milli Takımı’na da düzenli seçilmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler önemli bir futbol potansiyeline sahip olduklarını vurguluyor.

Kaynak: Milliyet