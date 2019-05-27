Elmas ailesi tribünde

Elmas’ın babası, annesi ve kardeşi, sezonun son maçında genç yıldızı yalnız bırakmadı. Başarılı oyuncunun ailesi, Elmas’ın golünde büyük sevinç yaşadı.

Yusuf Mert yedek bekledi

Yusuf Mert Tunç, 22 golle U21 Ligi’nin kralı oldu. Taraftarların sabırsızlıkla A takımda görmek istediği 18 yaşındaki futbolcu, dün ilk kez maç kadrosuna girmeyi başardı. Ancak Ersun Yanal, genç oyuncuya forma şansı tanımadı.

Valbuena'dan duygulandıran veda

Mathieu Valbuena önceki akşam sosyal medyadan yayınladığı mesajla Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklamıştı. Sakatlığı nedeniyle dün sahaya çıkamayan Fransız yıldız için ufak bir veda töreni düzenlendi. Valbuena tribünleri dolaşırken duygusal anlar yaşadı ve gözleri doldu. 2 sezon Sarı-Lacivretli formayı giyen tecrübeli oyuncu, 71 müsabakada 12 gol atarken, 24 de asist yaptı. Valbuena özellikle bu sezon skora yaptığı katkıyla takımının ateş hattından kurtulmasında büyük pay sahibi oldu.