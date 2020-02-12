Sağlık uzmanları elma sirkesini, zayıflamak isteyenlere ve diyet yapanlara öneriyorlar. Bu konuda tek uyarıları bulunuyor. Kullandıkları elma sirkesinin doğal ve katkısız olması gerekiyor.

Elma Sirkesinin Zayıflatmaya Etkisi

Elma sirkesinin en bilinen özelliği iştahı kesmesi ve metabolizmanın çalışma hızını artırmasıdır. Vücuttaki zararlı toksinlerin ve ödemin dışarı atılmasını kolaylaştırır. Bu etkiyi yaparken aynı zamanda da hücrelere daha fazla oksijen ulaşmasını sağlıyor. Kilo almanıza ve yağ depolanmasına neden olan lenf sıvısının fazlasının vücuttan atılmasına yardımcı oluyor.

Elma sirkesi; kandaki yağları, trigliserid, kolesterol gibi zararlı maddeleri eriterek, böbrekler vasıtasıyla vücuttan atılmasına da yardımcı oluyor. Bu etkisi sayesinde vücudunuzda fazladan yağ depolanmaz ve formunuzu korumanıza yardımcı olur.

Yemeklerden önce elma sirkesi içildiğinde, beyine tokluk hissi gönderiliyor. Tokluk hissiniz sayesinde fazladan kalori alımınız önlenmiş oluyor. Bu özellik de diyet programlarında ve kilo kontrollerinde en çok istenen bir durumdur. Yemeklerden önce elma sirkesi içtiğiniz için hem daha az yemek yemiş oluyorsunuz hem de ara öğünlerde atıştırma alışkanlığınız kayboluyor.

Elma Sirkesi Diyeti Nasıl Yapılır?

Elma sirkesi ile kilo verme hızını artırmak için çok sayıda formül ve farklı kürler bulunuyor. Elma sirkesinin zayıflatıcı etkisi artırmak istiyorsanız, bir kaşık çiçek balı, biraz papatya çayı veya bir tutam sinameki tozu da ekleyebilirsiniz.

Elma sirkesi diyeti tek başına diyet uygulanan diyet programı değildir. Yeme alışkanlığınızı düzene sokmak, iştahınızı kesmek ve yağ yakımını hızlandırmak için kullanıyorsunuz.

Elma sirkesini sulandırarak diyetinizi uyguluyorsunuz. 2 yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suya ekliyorsunuz. Sirkeli suyu, yemeklerden yarım saat önce içiyorsunuz. Daha sonra günlük beslenme programını uyguluyorsunuz.

Elma sirkesinin tadı kekremsi olduğu için sulandırarak bile içemiyorsanız, ballı, papatya çaylı veya sinameki tozlu kürleri deneyebilirsiniz.

Ballı elma sirkesi kürü; 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı da bal ekleyip, karıştırın. Bu karışımı yemeklerden önce, özellikle sabahları aç karnına tüketebilirsiniz. Bu sayede hem zayıflama süreciniz hızlanacak hem de kötü kolesterolünüz düşecektir.

Papatya çaylı elma sirkesi kürü; Bir su bardağı taze demlenmiş papatya çayının içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve bir tatlı kaşığı bal ekleyin. Bu karışımı gece yatmadan veya kahvaltıdan önce içebilirsiniz.

Sinameki tozlu elma sirkesi kürü; 1 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 çay kaşığı sinameki tozu ekleyip karıştırın. Bu karışımı günde bir defa istediğiniz öğünden önce içebilirsiniz.

Elma sirkesi diyetiyle zayıflamayı hızlandırıcı öneriler; Düzenli olarak, elma sirkesi kürlerinden birini uygulayabilirsiniz. Karışımı içtikten sonra hareketli bir yaşamınız olmalıdır. Gün içinde 30-45 dakikalık yürüyüşler yapmaya çalışın. En az 2,5 litre su içmeyi alışkanlık haline getirin. Kür, su ve egzersizler, ödemi, yağı vücuttan daha hızlı atmanızı sağlayacaktır.

Su ve egzersizlerin yanı sıra, dengeli ve düzenli beslenmeye de özen göstermelisiniz. Yağlı, tuzlu, şekerli besinlerden uzak durup, doğal, taze ve sağlıklı beslenmeye çalışmalısınız.

Örnek Diyet Tarifleri ile Kaç Kilo Verilir?

Diyetisyenler, elma sirkesi diyetinin/kürünün tek başına sağlıklı bir zayıflama sağlamayacağını belirtiyorlar. Elma sirkesinin etkisini gösterebilmesi için düzenli, dengeli ve sağlıklı bir beslenme ile egzersizlere ihtiyaç duyuluyor.

Diyetisyeninizle görüşüp, vücut kitle endeksiniz doğrultusunda size uygun bir diyet programı alabilirsiniz. Diyet programı, egzersizler ve elma sirkesi diyeti ile bir ayda 2 ile 8 kilo arasında kilo kaybı yaşayabilirsiniz.

Elma Sirkesi Diyeti Yaparken Dikkat Edeceğiniz Hususlar

1-Kullanacağınız elma sirkesi doğal ve organik olmalıdır. Eğer evde organik olarak yapılmış elma sirkesi bulamazsanız, organik üretim yapana kaliteli markalardan tercih edebilirsiniz.

2-Elma sirkesi diyetini 15 yaşın üzerinde ve sağlık problemi olmayan herkes uygulayabilir.

3-Mide hastalığı olan veya düzenli ilaç kullanması gerekenler, doktor kontrolüne göre başlayabilirler.

4-Elma sirkesinin asitik özelliği yüksek olduğu için sulandırmadan ve fazla miktarda içmeyiniz.

5-Elma sirkesini, sulandırarak da içmekte zorlanıyorsanız, salataların üzerine dökerek, uygulayabilirsiniz.