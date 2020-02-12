Elma Diyeti Nedir - Nasıl Yapılır? Yeşil Elma İle Zayıflama Yöntemleri

Diyetin, ana maddesi organik elmalar. Diyetin ana maddesi olan elmanın bir adedinin 90 kalori olduğu, diyet hazırlanırken dikkate alınan en önemli nokta. Elma diyeti, sadece zayıflamak amaçlı değil, cilt temizliği sağlaması nedeni ile de uygulanan bir diyettir.

Elma diyeti, detoks etkisi sağlar. Sindirim sistemini alkalize eder. Diyet yapamayacak kişiler için bile yılda 3-4 kez yapılması tavsiye edilen diyetlerden biridir. Elma diyeti ile sağlıklı zayıflama mümkündür. Diyetin başından itibaren kısa sürede olumlu yönde sonuçların alındığı görülmektedir. Zayıflama dışında zamanla cildi gençleştirme özelliği ile de faydalı diyetler arasında sayılmaktadır.

Elma Diyeti Nasıl Yapılır?

Elma diyeti için ilk etapta üç gün süresince sadece acıkıldığı zaman elma yenir. Elma diyeti, sade ve kolay uygulanabilir bir diyet olarak beslenme uzmanları tarafından ifade ediliyor. Elma diyeti, diyet öncesi hazırlık aşaması, karışımlar ve birçok ek maddeler içermez.

Elma diyeti için gerekli malzemeler; 2-3 kilo elma ve 10-12 bardak sudur. Elma suyu da tercihe göre su yerine kullanılabilir.

Elma çayı ise elmayı bütün olarak yemeyi istemeyen kişilere önerilmektedir. Elma; tok tutan, düşük kalorili ve enerji verici özellikleri ile sağlıklı bir diyet için uygun meyvelerden biridir.

Yeşil Elma ile Zayıflama Yöntemleri

Yeşil elma ile zayıflama yöntemleri içinde beslenme uzmanı veya diyetisyen kontrolü ile hazırlanan diyetler, etkili yöntemlerin başında gelir. Ayrıca detoks tariflerinde de yeşil elma en çok yer verilen meyveler arasında bulunur. Yeşil elma ile yapılan birçok detoks tarifi vardır.

Sağlıklı bir yeşil elma diyeti listesi :

Sabah: Kahvaltıda önce yeşil elma. Sonra peynirli omlet ve 1 su bardağı yulaf ezmesi.

Ara öğün: Birkaç ceviz, 1 su bardağı ayran veya 1 kase yoğurt.

Öğle: Önce elma, ızgara tavuk göğsü, 2 bardak buharda pişirilmiş brokoli, yarım fincan kahverengi pirinç.

Öğleden Sonra: Bir fincan kahve.

Akşam: Önce elma, ızgara balık, yeşil salata

Dip not: Yatmadan öncede elma yeme hakkı diyet listesinde mevcut.

Yeşil Elmanın Faydaları Nelerdir?

- Cilt kanseri riskini azaltan zengin bir C vitamini kaynağıdır.

- A vitamini içeriği sayesinde gözlere faydalı olup, iyi bir görüş sağlamaya yardımcıdır.

- Vücudun metabolizmasını arttırmaya destek olan yüksek bir lif içeriğine sahip bir meyvedir.

- Vücutta sağlıklı bir kan akışını korumaya yardımcı olur.

- Kabuğu ile birlikte tüketimi önerilen yeşil elma, K vitamini bakımından zengin olduğu için kan pıhtılarını iyileştirici etkiye haizdir.

- Kalsiyum içeriğine bağlı olarak ağız ve diş sağlığı için son derece önemlidir.

- Kemik sağlığına faydalıdır.

- Alzheimer gibi günümüzün yaşlılığa bağlı nörolojik hastalıklarını önleyici etkisi vardır.

- Yaşlanma sürecini yavaşlatır.

- Ciltte oluşan koyu lekeleri büyük çapta ortadan kaldırmaktadır.

- Cilt ve cilt güzelliği için yararlı etkilere sahiptir.

- Sindirim sistemine yardımcıdır. Hazımsızlığı azaltıcı özelliğe sahiptir.

- İshal, kabızlık ve huzursuz bağırsak sendromlarını önler.

- Gut hastalığını önleyici özellik gösterir.

Kırmızı Elmanın Faydaları Nelerdir?

- Kırmızı elma, C vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir.

- İçeriğinde vücut için faydalı A ve E vitaminleri bulunur.

- Potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Dinlendirici özelliği vardır.

- İyi bir idrar söktürücüdür.

- %85 oranında insan vücudu için yaşamsal değer olan suyu içerir.

- Ödem attıran bir etkiye sahiptir.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden; demir, çinko, fosfor, magnezyum kalsiyum, içerir.

- Bağırsakların hızlı çalışmasını sağlar ve sindirim sistemini hızlandırıcı etki gösterir.

- Vücut için zararlı olan kötü kolesterolü düşürür.

- Kabızlığı önler.

- Baş ağrılarını giderir.

- Uykusuzluğa iyi gelir.

- Böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur.

- Bağırsaklarda bulunan parazitleri temizler.

- Yüksek tansiyonu düşürücü etki gösterir.

Elmanın Kalori Değeri Nedir?

- 100 gram kırmızı elma 52 kaloridir. ( orta boy elma )

- 100 gram kabuksuz elma 55 kaloridir.

- 100 gram yeşil elma 51 kaloridir.

- 100 gram kurutulmuş elma 300 kaloridir.

- 100 gram elma suyu 50 kaloridir.