Eller için prebiyotikli el kremi önerisi

İlknur Könü Aldemir, koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından fabrikasında dezenfektan, kolonya ve prebiyotikli el kremi üretimine başladı. Koronavirüsten korunmak için çok fazla dezenfektan ve kolonya kullanıldığını anlatan İlknur Köni Aldemir, dezenfektan ve kolonyanın içine gliserin koyarak prebiyotikli el kremi ürettiklerini, bu sayede ellerin daha yumuşak ve sağlıklı kaldığını anlattı. Çok fazla dezenfektan, sabun ve kolonya kullanımının ellerde tahribata yol açtığını belirten Aldemir, prebiyotikli el kremlerinin cildin florasını koruduğunu ve yoğun nemlendirme sağladığını anlattı.

Aldemir, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından ihracatı durdurduklarını anlattı. Koronavirüs vakalarının ardından fabrikada yeni ürünler geliştirmeye başladıklarını söyleyen Aldemir, "Koronavirüs nedeniyle üretim hatlarımızı durdurmuştuk. Fakat boş durmamak için neler yapabiliriz düşüncesiyle dezenfektan ürünlerle ilgili girişimlerimiz oldu. Şu an hastanelerin en ihtiyaç duyduğu dezenfektan ürünler var. Biz de Ar-Ge'sini yaptığımız dezenfektan ürünlerle ilgili Sağlık Bakanlığı'na başvurumuzu yaptık. Bununla birlikte birçok resmi kurum ve diğer kurumlara kolonya ve dezenfektan üretimimiz başladı. Sonrasında prebiyotik serisine çalıştığımız ürünlerin el kremlerini geliştirdik. Prebiyotikli el kremlerinin üretimine başladık" dedi.

PREBİYOTİK, CİLTTEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALARININ BESİSİ

Prebiyotiğin cilt için çok önemli olduğunu vurgulayan Aldemir, "Alkol, kolonya kullanımı ve sık sık el yıkama işlemleri, virüse savaş açıyor. Ama aynı zamanda ellerimizin hassas dengesini bozabiliyor. Prebiyotik, cildimizdeki yararlı mikroorganizmaların besisidir. Biz el kremiyle birlikte bu prebiyotiği verdiğimizde cilt florasını güçlendiriyoruz. Bununla birlikte sonrasında cildimizde oluşabilecek egzama, kuruluk, yanma gibi şikayetlere karşı savaş açmak için bu kremi ürettik" diye konuştu.

Normal zamanlarda egzama, gül hastalığı olan kişilerin özel kremler kullandığını hatırlatan İlknur Köni Aldemir, geliştirdikleri ürünleri hassas ciltli her kişinin kullanabileceğini söyledi. Aldemir, "Prebiyotik, önümüzdeki yüzyıl birçok hastalığın tedavisinde kullanılabilecek. Bu mikroorganizmalardan prebiyotik ve probiyotik olmak üzere faydalanabileceğiz. Ayrıca sürekli maske kullanımı da cildimizde tahribata yol açar. Özellikle hassas cilt sahibi kişilerin, bu dönemde cildin dengesini koruması, güçlenmesi ve yapılanması için prebiyotikli kremler kullanılmasını öneriyoruz. Ellerimiz bizim için çok önemli" dedi.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ PREBİYOTİK KREM

Sağlık çalışanlarına ellerinden geldiğince destek vermeye çalıştıklarını anlatan İlknur Köni Aldemir, "Geliştirdiğimiz prebiyotikli el kremlerini sağlık çalışanlarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Onlara sosyal medyadan duyurular yaparak ücretsiz bir şekilde stoklarımızı göndermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'CİLT BARİYERİNİ GÜÇLENDİRİYOR'

Fabrikanın Medikal Estetik Hekimi Erkan Aldemir, cildin savunma sistemini ve direncini sağlayan birçok bakteri olduğunu belirterek, "Prebiyotikli kremler ise deri florasını korumaya yardımcı olan ürünlerdir. Dış etken olarak kullanılan dezenfektan, kolonya, alkol ya da cildi tahriş eden ürünler cildin florasını bozuyor. Prebiyotikli kremler cilt florasının korunmasında yardımcı olur ve cildin immun sistemini, yani cilt bariyerinin güçlenmesine katkı sağlar. Bu ürünler tüm cilt tipine uygun. Sadece bebekler üzerinde bir çalışma yapılmadığı için, kremlerin bebeklere kullanılması uygun değildir" dedi.

DHA