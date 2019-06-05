Fenerbahçe, UEFA ile 2016 yılında Finansal Fair-Play anlaşması imzaladı. Sarı- Lacivertliler, ilk sene anlaşmanın şartlarını yerine getirse de geçtiğimiz sezon ve bu sene işler zora girdi. Ali Koç, Ersun Yanal’ın imza töreninde yaptığı açıklamada, “FFP’den ceza almamak için 60-65 milyon Euro arası gelire ihtiyacımız var. Bunun için taraftarların katılımının çok önemli olduğu bir kampanyayı hayata geçireceğiz” dedi. 4 Nisan’da başlayan Fener Ol kampanyasına kısa sürede bağış yağdı. Buradan elde edilen gelir 35 milyon Euro’yu aştı. Sarı- Lacivertliler, FFP için kalan miktarın büyük bir bölümünü de oyuncu satışından elde etmeyi planlıyor.

25 milyon Euro

Eljif Elmas’ı Atletico Madrid’e 14 milyon Euro’ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım’ı da 5 milyon Euro bonservis bedeliyle West Ham’a gönderecek. Empoli’den ocak ayında transfer edilen Miha Zajc’ın ise en az 6 milyon Euro’luk bedelle Rus ekiplerinden Zenit ya da Lokomotiv Moskova’ya satılması bekleniyor. Oyuncu satışından 25 milyon Euro’luk para gişi hedefleniyor. Fener Ol kampanyasının devam etmesiyle birlikte FFP için gerekli miktarın toplanması bekleniyor.