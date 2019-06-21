Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon yıldızı Eljif Elmas, ülkesinde bir televizyon programına katıldı. Eljif transferiyle ilgili ilk kez konuştu.

"Seni Inter, Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund ve birçok Avrupa devi istiyor. Hangi takıma transfer olacaksın?" şeklinde gelen soruya genç yıldız, "Siz de biliyorsunuz. Hakkımda birçok transfer haberi çıkıyor. Babam, aynı zamanda menajerim ve gerekli görüşmeleri o yapıyor. Neler olacağını göreceğiz" yanıtını verdi.

(Sabah)