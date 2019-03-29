Eljif Elmas'tan transfer açıklaması!

Avrupa’dan birçok takımın transfer listesine giren Eljif Elmas, “Teklifler gurur veriyor. Ama şu anda transfer için erken. Fenerbahçe’de yapacağım daha çok şey var” dedi.

29 Mart 2019, Cuma 06:41
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Eljif Elmas'tan transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Makedonya Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3-1’lik Letonya ve 1-1’lik Slovenya karşılaşmalarında görev yapan, 3-1’lik galibiyete attığı iki golle katkı veren 20 yaşındaki oyuncu scoutların yakın takibinde olmuştu.

Sarı-Lacivetli oyuncu için şu ana kadar Manchester City, B. Dortmund, Atletico Madrid, Lyon, Benfica ile Roma gibi takımların isimleri geçmiş ve bu kulüplerin sezon sonunu beklediği vurgulanmıştı.

Eljif Elmas, hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisine gurur verdiğini belirtirken, şunları söyledi:

Herkes gibi ben de Premier Lig’de, İspanya’da oynamak istiyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe’deki hedeflerime henüz ulaşmadım. Burada başaracağım daha çok şey var. Günü geldiğinde transferi de düşünürüz.

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