Eljif Elmas'tan Milan paylaşımı

Fenerbahçe'de adı birçok Avrupa kulübüyle anılan genç oyuncu Eljif Elmas dün sosyal medyadan babasının Milan müzesini gezerken çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı.

18 Haziran 2019, Salı 08:55
- A +
Eljif Elmas'tan Milan paylaşımı

Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım, "Yeni takımını da belli etti" şeklinde yorumlandı.

İtalya'dan İnter, İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Tottenham başta olmak üzere pek çok kulübün transfer listesinde olan 19 yaşındaki Makedon oyuncu için Fenerbahçe kapıyı 15 milyon Euro'dan açıyor.

Eljif Elmas dün babasının Milan müzesini gezerken bir fotoğrafını İnstagram hikayesinden paylaştı. Bu durum "Eljif gideceği yeri belirledi" yorumlarını beraberinde getirdi.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...