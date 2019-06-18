Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım, "Yeni takımını da belli etti" şeklinde yorumlandı.

İtalya'dan İnter, İspanya'dan Atletico Madrid, İngiltere'den Tottenham başta olmak üzere pek çok kulübün transfer listesinde olan 19 yaşındaki Makedon oyuncu için Fenerbahçe kapıyı 15 milyon Euro'dan açıyor.

Eljif Elmas dün babasının Milan müzesini gezerken bir fotoğrafını İnstagram hikayesinden paylaştı. Bu durum "Eljif gideceği yeri belirledi" yorumlarını beraberinde getirdi.

(Sabah)