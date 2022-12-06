İtalyan devi Napoli'de bu sezonun vazgeçilmez isimlerinden biri olan Makedon futbolcu Eljif Elmas, Süper Lig , Fenerbahçe ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası arasında Antalya'ya gelen ve Regnum Carya'da kamp yapan İtalya Serie A'nın lideri Napoli'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Eljif Elmas, Demirören Haber Ajansı'na konuşan Elmas, "İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe, hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur" dedi.





"BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Sezona çok iyi başladıklarını ve önemli işler yaptıklarını söyleyen Elmas, "Bu dönemde iyi bir Napoli performansı sergiledik. İyi bir Şampiyonlar Ligi dönemi geçirdik. Aynı şekilde Serie A'da muhteşem bir performans gösterdik. 13 maç kazandık ve 2 beraberlik aldık. Şu an müthiş geçiyor ama devam etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmek istiyoruz. Büyük hedeflerimiz var" diye konuştu.

"OTEL MÜTHİŞ, SAHALAR ÇOK İYİ"

Takım arkadaşlarının kamp ortamından çok etkilendiğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Önceden de Antalya'ya çok geliyordum. Ailemle, Makedon kulübümle ve Fenerbahçe ile geldim. Takım arkadaşlarım ilk kez geliyorlar. Otel müthiş ve sahalar çok iyi. Bütün oyuncular şaşkın durumda. Benim için normal ama takım arkadaşlarım Türkiye'yi bilmiyor. Antalya müthiş. Kamp çalışmalarımız sürüyor. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.

"TÜRK OYUNCULAR FİZİKSEL OLARAK GÜÇLÜ VE SERIE A'DA FİZİK GÜCÜN YÜKSEK OLMALI"

İtalya'da forma giyen Türk ve Süper Lig patentli oyuncuların transferlerini değerlendiren genç oyuncu, "Süper Lig'de fizik gücü yüksek oyuncular var. Serie A'da da oynamak için fizik gücünün iyi olması lazım. Bu nedenle Türk oyuncuları tercih ediyorlar. Bu yüzden de daha çok defans oyuncuları transfer oluyor. Ben ve Hakan ağabey gibi teknik oyuncular da var. Fiziksel duruma baktıkları için Türk oyuncuları seçiyorlar ama teknik açıdan da iyi oyuncuları tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER'İN STİLİNİ MESUT ÖZİL'E BENZETİYORUM"

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'den de övgüyle bahseden Elmas, "Arda'yı zaten izliyorum. Fenerbahçe'den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda'nın müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Fiziksel olarak biraz daha güçlenmesi ona biraz daha yararlı olur. Sonra da onu inşallah Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim, neden olmasın" dedi.

"TARAFTARIMIZA ŞAMPİYONLUK HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Napoli taraftarlarına şampiyonluk yaşatmak istediğini vurgulayan Eljif Elmas, "4 senedir bu kulüpteyim. Bir kupa sevinci yaşadım. Benim için çok önemliydi. Bu sezon iyi gidiyoruz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz. Sonrasında taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca milli takımda da birçok hedefim var. Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Ülkemle inşallah Dünya Kupası da oynarım. Bireysel olarak hedeflerimi de sonra konuşuruz" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

Fenerbahçe taraftarını çok sevdiğini söyleyen Elmas, "Beni sevdikleri ve takip ettikleri için sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Önce takıma ve oyunculara destek olsunlar. Hocalarına güvensinler. İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe, hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAŞAMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan Türkiye'de yaşamak istediğini söyleyen Elmas, "Türkiye'de yaşamayı düşünüyorum. Kariyerimi de Türkiye'de bitirmek istiyorum" ifadelerini kullandı. İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / ANTALYA,(DHA)

Eljif Elmas'ın SSC Napoli'deki ilk sezonu