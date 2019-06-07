Eljif Elmas'ta 'baba' krizi

Birçok talibi olan Eljif Elmas için Fenerbahçe, Atletico Madrid ile el sıkıştı. Ancak baba Cevat Elmas’ın İnter Sportif Direktörü Ausilio’yla görüştüğü iddiası, rahatsızlık yarattı.

07 Haziran 2019, Cuma 06:01
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Eljif Elmas'ta 'baba' krizi

19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Makedonya Milli Takımı’nda sergilediği performansla Atletico Madrid, İnter, Lazio, Fiorentina, Napoli, Tottenham, Manchester City ve Manchester United’ın dikkatini çekti. Avrupanın devleri, Elmas’ın birçok maçına gözlemcilerini gönderdi.

Sarı- Lacivertliler, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Yönetim, sonunda Atletico Madrid ile 14 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı. İspanyol ekibinin yöneticileri, önümüzdeki hafta işi bitirmek için İstanbul’a gelecek.

Ancak Eljif’in babası Cevat Elmas, kulüpten habersiz bir şekilde İnter Milan’ın sportif direktörü Piero Ausilio ile Milano’da görüştüğü öne sürüldü. Bunun, yönetim kanadında büyük bir rahatsızlığa neden olduğu ve baba Elmas’a uyarı yapıldığı iddia edildi.

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