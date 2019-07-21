İSTANBUL,(DHA) - Eljif Elmas'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'nin adı Napoli ile anılan futbolcusu Eljif Elmas, sosyal medya hesabından Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken video paylaştı.

Genç orta saha oyuncusunun paylaşımı sarı-lacivertli ekibe veda etti şeklinde yorumlandı. Arabanın içinden çektiği videoda sarı-lacivertli kalpler ve el sallama emojisi paylaşan Eljif Elmas, Fenerbahçe hashtagi ile de tüm gözleri üzerine çevirdi.

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin Avusturya'da yapacağı yeni sezon öncesi hazırlık maçları kadrosuna da dahil edilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Eljif Elmas'ın paylaştığı video