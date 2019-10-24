Napoli'nin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçta Liverpool'u 2-0 mağlup ettiği maçta Eljif Elmas sonradan oyuna girerek dikkat çekici bir performans sergilemişti. İşte 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun Liverpool karşısındaki performansı...
Napoli'nin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçta Liverpool'u 2-0 mağlup ettiği maçta Eljif Elmas sonradan oyuna girerek dikkat çekici bir performans sergilemişti. İşte 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun Liverpool karşısındaki performansı...
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