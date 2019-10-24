Eljif Elmas'ın Liverpool'a karşı en iyi anları!

Napoli'nin Liverpool'u Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna dahil olan Eljif Elmas'ın göz dolduran anlarına tanıklık ediyoruz.

24 Ekim 2019, Perşembe 19:13
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Eljif Elmas'ın Liverpool'a karşı en iyi anları!

Napoli'nin Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçta Liverpool'u 2-0 mağlup ettiği maçta Eljif Elmas sonradan oyuna girerek dikkat çekici bir performans sergilemişti. İşte 20 yaşındaki yetenekli oyuncunun Liverpool karşısındaki performansı...


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