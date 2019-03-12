Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir deplasmanında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de 45 dakika sahada kalan Eljif Elmas’ın performansı tartışılıyor. Genç futbolcunun yetersiz performans sergilemesinde aile baskısının etkili olduğu ifade edildi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun babasının kendisiyle ilgili kararlarda etkili olması ve fikir vermesi nedeniyle psikolojik olarak etkilendiği ve bu durumun oyuncunun gelişimine de olumsuz yansıdığı dile getirildi. Eljif, bu sezon F.Bahçe formasıyla 34 maçta oynamış ve takımına 1 gollük bir katkı sağlamıştı.

28’DE 5 KEZ HATA YAPTI

Sert şekilde eleştirildiği Başakşehir maçında 28 kez topla buluşan genç oyuncu sahada kaldığı 45 dakikada 13 pas yaptı, sadece yüzde 53.9 isabet sağlayabildi. Oyunda kaldığı süreçte uzun top atamayan, orta yapamayan, kilit pas veremeyen Eljif, 5 top kaybetti. Fenerbahçe’de 90 dakika oyunda kalan Tolgay ile Moses 5’er kez top kaybetti. Teknik Ersun Yanal maçtan sonra, ismini vermeden Eljif’i “Bazı oyuncularımız bu atmosferi kaldırmakta zorlanıyor. Burası Fenerbahçe” diyerek eleştirdi.

KULÜBE GELEN TEKLİF YOK

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin 19 yaşındaki genç oyuncu için 30 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı iddia edilmişti. Fenerbahçe cephesine şu ana kadar Eljif Elmas için teklif yapılmadığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, genç futbolcu için bir teklif yapılmasının dışında kendilerine ulaşmış böyle bir bilginin de bulunmadığını belirtti. Yönetim, sezon sonunda Teknik Direktör Ersun Yanal’ın vereceği rapora göre genç oyuncu ile ilgili bir karar alacak.

Kaynak: Akşam