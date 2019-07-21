Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferinin artık resmi olarak açıklanması bekleniyor.

İki kulüp yönetimi bonservis bedeli ve bonuslarda anlaşma sağladı, sadece resmi açıklama yapılmadı. Transfer sürecinin uzamasında 19 yaşındaki futbolcunun menajerliğini yapan babası Cevat Elmas’ın satıştan pay istemesi olduğu öğrenildi.

Makedon yıldızın 295 bin euroya transfer edilip, 18 milyon euroya varan bir bedelle satılmasından sarı-lacivertli kulüp çok önemli bir kâr elde edecek.

Eljif’in bu kadar düşük bir bedelle gelip kulübe tarihinin en önemli bonservis gelirlerinden birini kazandırması sonrası babası Cevat Elmas, satıştan pay istedi. 18 milyon euroluk satışın yüzde 10’unu yani 1.8 milyon euro gibi bir pay istemesi sürecin uzamasına sebep oldu.

Sportif Direktör Comolli’nin bu konuyla ilgili genç yıldızın babasıyla görüştüğü ve sorunu çözmeye yakın olduğu ifade edildi. Bu konunun kısa süre içinde çözüleceği ve Eljif’in resmen Napoli’ye transferinin gerçekleşeceği belirtildi. (Skorer)