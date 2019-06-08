23 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak formasını giydiği Alanyaspor’da adeta yeni den doğdu. Ozan Tufan, bu performansıyla Fenerbahçe’de yeni bir şans elde etti. Ayrıca yurt dışından takımların da dikkatini çekti.

İtalyan basınının iddiasına göre Eljif Elmas’ı Atletico’ya kaptıran Lazio, Ozan’ın peşine düştü. Mavi-Beyazlı ekibin, milli oyuncu için ilk etapta 3 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı öğrenildi. Lazio’nun ayrıca Fransa ve İzlanda maçlarına gözlemci göndereceği de iddia edildi.

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