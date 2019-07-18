Eljif Elmas transferinin perde arkası

Fenerbahçe’de Eljif Elmas konusunda geri sayıma geçildi. Napoli, Eljif transferini resmiyete bağlamak için son hamlelerine başladı.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in bizzat ilgilendiği transferin bir hafta içinde bitmesi öngörülüyor. Makedon yıldızın, 15 milyon euro artı bonuslarla toplamda 18 milyon euroya İtalyan kulübüne satılması bekleniyor.

Bu transferin perde arkasında da bazı özel nedenler bulunuyor. İlk olarak Napoli’nin teknik direktörü Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki futbolcuyu bizzat istiyor. Bununla beraber kadroda orta saha ihtiyacı nedeniyle Eljif Elmas hamlesi yapılıyor. Son olarak da İtalyan kulübü potansiyeli yüksek olan genç yıldızı gelecekte aldığının en az 2 katına satmayı planlıyor.

İşte Eljif’in rotasını Napoli’ye çizen nedenler:

Carlo Ancelotti: Dünyaca ünlü teknik adam, geçtiğimiz sezondan bu yana scout ekibine Eljif Elmas’ı izletiyor. Hem Fenerbahçe hem de Makedonya Milli Takım maçlarında Eljif’in yakından takip edildiği belirtiliyor. Orta sahanın her yerinde oynayabilmesi, skora katkı verebilmesi ve iki ayağını da kullanabilmesi nedeniyle Carlo Ancelotti, genç futbolcu hakkında olumlu rapor veriyor. Eljif Elmas’ı da ikna eden gerekçelerden biri Ancelotti tarafından bizzat istenmesi oldu.

Kadro ihtiyacı: Napoli, yeni sezonda Serie A’da kesinlikle ilk 3 sırada olmak istiyor. Bu nedenle hem geniş bir kadro hem de rakipleriyle yarışacak bir ekip kurulması amaçlanıyor. Eljif Elmas’ın orta sahada 6 numara, 8 numara ve 10 numara oynayabilmesi İtalyan ekibini fazlasıyla cezbediyor.

Yüksek potansiyel: Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalya’da her zaman ön planda olan bir isim. Tecrübeli başkan, artık Benfica ve Atletico Madrid gibi genç yıldızları parlatıp, gelecekte yüksek bonservislere satmanın planlarını yapıyor. 19 yaşında olan Eljif Elmas da De Laurentiis için çok özel bir hedef. 18 milyon euroya alınması hedeflenen Eljif’in gelecekte parlayarak en az 2-3 katı bir fiyata Avrupa devlerine satılması yüksek olasılık olarak görülüyor.

Gençlik projesi

Napoli Kulübü, şu anda yeni bir proje başlattı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti önderliğinde genç oyuncuları takıma kazandırıp, gelecekte yüksek bonservislerle elden çıkarılmaları amaçlanıyor.

Bu doğrultuda da Ancelotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Napoli’de şu anda özel bir projeye sahibiz. Genç oyunculara yatırım yapmak istiyoruz. Amacımız gençlere yatırım yapıp, potansiyelli oyuncuları alarak, hem Şampiyonlar Ligi’nde kalıcı olmak hem de borçsuz bir kulüp oluşturmak” dedi.

Eljif Elmas’ı da bu nedenle isteyen Napoli, son dönemde İspanya U23 Milli Takımı’nın yıldızı Fabian Ruiz ve İtalya futbolunun gelecek vaat eden kalecisi 22 yaşındaki Alex Meret’i kadrosuna kattı.

(Milliyet)