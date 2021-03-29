Eljif Elmas, Makedonya-Liechtenstein maçını boş geçmedi
Kuzey Makedonya'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci hafta maçında konuk ettiği Liechtenstein'ı rahat geçti. 5-0 sona eren karşılaşmada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, takımının 4. golünü rakip filelere gönderdi. İlk maçında Romanya'ya 3-2 yenilen Makedonya, böylece gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci hafta maçında Kuzey Makedonya, Liechtenstein'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 5-0 kazandığı maçta eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, takımı adına 1 gole imza attı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Enis Bardhi, 51. ile 54. dakikalarda Aleksandar Trajkovski, 62. dakikada Eljif Elmas ve 82. dakikada penaltıdan Ilija Nestorovski attı.
Bu sonucun ardından ilk galibiyetini elde eden Kuzey Makedonya, puanını 3'e yükseltti ve grupta 3. sıraya yerleşti. Liechtenstein ise ilk iki maçında puanla tanışamadı.