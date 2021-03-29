Eljif Elmas, Makedonya-Liechtenstein maçını boş geçmedi

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu ikinci hafta maçında Kuzey Makedonya, Liechtenstein'ı konuk etti. Ev sahibi ekibin 5-0 kazandığı maçta eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, takımı adına 1 gole imza attı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Enis Bardhi, 51. ile 54. dakikalarda Aleksandar Trajkovski, 62. dakikada Eljif Elmas ve 82. dakikada penaltıdan Ilija Nestorovski attı.

Bu sonucun ardından ilk galibiyetini elde eden Kuzey Makedonya, puanını 3'e yükseltti ve grupta 3. sıraya yerleşti. Liechtenstein ise ilk iki maçında puanla tanışamadı.