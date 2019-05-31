Eljif Elmas için 111 milyon TL!

Eljif Elmas’ın menaceri Gardi; Lazio, İnter ve Napoli’nin oyuncusunu istediğini söyledi. İnter’in genç yıldız için 17 milyon Euro’yu (111 milyon TL) gözden çıkarttığı öğrenildi.

31 Mayıs 2019, Cuma 06:01
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Eljif Elmas için 111 milyon TL!

Fenerbahçe’nin, Avrupa’yı peşine takan yıldızı Eljif Elmas transfer dedikodularının en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Elmas’ın menacerliğini üstlenen George Gardi, son gelişmelerle ilgili olarak İtalyan sitesi Tutto Mercato’ya konuştu. Gardi, “Eljif Elmas, gelişime açık. İtalya onun için iyi bir seçenek. Lazio, İnter ve Napoli onu istiyor.

Başkan Ali Koç kısa sürede Elmas’la ilgili bir karar verecek” diye konuştu. Transfer bütçesi ondan Gardi’nin bahsettiği kulüplerden biri olan İnter’in, cömert bir teklif hazırladığı kaydedildi. Conte’yi takımın başına geçirmeyi planyan İtalyan ekibinin genç futbolcu için 17 milyon Euro (111 milyon TL) ile Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı belirtildi.

Eljif Elmas’ın satışı, Sarı-Lacivertliler’in transferdeki rotasını da belirleyecek.

Yusuf Dursun

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